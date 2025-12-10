Лайфстайл:

Шефът на ЦСКА 1948 за съдиите: „Странни работи стават с корумпетата“

Шефът на ЦСКА 1948 за съдиите: „Странни работи стават с корумпетата“

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е изключително активен в социалните мрежи, що се отнася до изказания и действия, които според него са насочени срещу неговия отбор. В една от последните си публикации той извади интересна статистика на отсъдените дузпи и картони за и срещу водещите четири отбора в Първа лига. Текста на поста си той приключи с поредно интересно изказване.

Цветомир Найденов: „Странни работи стават с корумпетата“

Ето какво написа Цветомир Найденов: „Статистика на дузпи и картони до зимната пауза, като Лудогорец са с мач по-малко към днешна дата:

Левски: отсъдени дузпи в полза на Левски: 5

Отсъдени дузпи срещу Левски: 1

ЦСКА 1948: отсъдени дузпи в полза на ЦСКА: 1

Отсъдени дузпи срещу ЦСКА: 5

Лудогорец: отсъдени дузпи в полза на Лудогорец: 4

Отсъдени дузпи срещу Лудогорец: 0

Черно Море: отсъдени дузпи в полза на ЧМ: 3

Отсъдени дузпи срещу ЧМ: 0

Левски: получени 38 жълти картона и 0 червени

ЦСКА 1948: получени 43 жълти картона и 1 червен

Лудогорец: получени 27 жълти картона и 0 червени

Черно Море: 35 жълти картона и 0 червени.

Странни работи стават с корумпетата…“

ЦСКА 1948

За ЦСКА 1948 остава един мач до края на годината

В момента ЦСКА 1948 е на второ място в Първа лига с актив от 37 точки, които спечели в 19 мача – 11 победи, 4 равенства и 4 загуби. Пред тях е лидерът Левски със 7 точки преднина, а трети е Лудогорец с 3 точки пасив, но и един мач по-малко. До края на годината за „червените“ остава един мач – 1/8-финала за Купата на България срещу Славия, който ще се изиграе на 13 декември от 12:00 ч.

Николай Илиев
