Президент на Байерн Мюнхен: „Арне Слот не спази обещанието си към Флориан Вирц“

Според един от шефовете на Байерн Мюнхен, Арне Слот не е спазил обещанието си към Флориан Вирц, с което го е привлякъл в Ливърпул. Небезизвестно е, че баварците също бяха основен конкурент за подписа на младия германец и го искаха в редиците си. В крайна сметка мърсисайдци го купиха от Байер Леверкузен за 125 милиона евро. Пет месеца по-късно Ули Хьонес, който е почетен президент на Байерн, говори за това как мениджърът на „червените“ е обещал нещо на Вирц, за да го привлече в Ливърпул, но сега не държи на думата си.

Ули Хьонес: „Ливърпул скоро ще трябва да играе с пет топки“

Според Хьонес Арне Слот е обещал на Флориан Вирц, че ще играе на позицията на 10-ката (атакуващ полузашитник) и че ще гради отбора около него. Вместо това Вирц дори не се докосва до топката, защото в Ливърпул има прекалено много звезди и всички я искат за себе си. Ето какво каза Ули Хьонес пред „Bild“: „Те похарчиха 500 милиона паунда и имат катастрофален сезон. Според мен това е така, защото имат само суперзвезди. Винаги съм казвал: Ливърпул скоро ще трябва да играе с пет топки, защото звездите няма да се откажат от нито една от тях. Горкият Флориан Вирц, той дори не получава топка, защото (Мохамед) Салах, (Доминик) Собослай и всички останали искат да играят със свои собствени“.

Още: "Това е позор! Ако дадеш такава дузпа за Ливърпул, трябва да даваш и по 17-18 дузпи на всеки корнер!"

Хьонес: „Ужасно съжалявам за Флориан“

В интервю пред италианския журналист Фабрицио Романо Хьонес добави: „Слот обеща на Вирц нещо, което очевидно не изпълнява: да изгради новия отбор около него с фланелка с номер 10. Това беше глупост. Вирц получи фланелка с номер 7, а новият отбор очевидно не играе около него. Ужасно съжалявам за Флориан. Всичко минаваше през него в Леверкузен. В Ливърпул той получава пет подавания на полувреме – и ако загуби топката два пъти, получава лоша оценка.“

Още: Мениджърът на Ливърпул: Не знам дали някога отново ще включа Салах в състава!