МОСВ обяви има ли замърсяване в Черно море заради танкера "Кайрос"

Черно море е чисто, няма отчетено замърсяване заради заседналия танкер "Кайрос" край Ахтопол. Това показват резултатите от извънредния мониторинг на морските води на Министерството на околната среда и водите.

Получените резултати са били интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители.

Всичко е в норма

Наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини не е открито. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

МОСВ инициира спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол.

Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

От МОСВ уточняват, че ще продължат да следят за признаци на потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

Казусът "Кайрос"

Удареният с украински морски дронове санкциониран танкер "Кайрос" е в опасност от засядане край Ахтопол. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски безпилотни машини Sea Baby. Предполага се, че танкерът е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води.

При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот", с който Москва заобикаля международните петролни санкции – Virat.

Трима души бяха евакуирани от танкера "Кайрос", съобщи вицеадмирал Румен Николов - – директор на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност".

"Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.