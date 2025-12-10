Сериозен спад в промишлеността и строителството през есента

Индексът на промишленото производство през октомври 2025 г. се понижава с 2,1 на сто спрямо предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с октомври 2024 г. е регистрирано намаление със 7,7 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство. През септември 2025 г. НСИ отчете ръст за сектора от 3,3 на сто спрямо предходния месец и намаление с 5,5 на сто на годишна база.

Промишленост

През октомври 2025 г. спрямо септември 2025 г. е отчетен спад в добивната промишленост - с 13,3 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,6 на сто, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение - с 8,6 на сто.

В преработващата промишленост е отчетен спад при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 22,6 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 16,4 на сто.

Увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - със 7,9 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - със 7,3 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,9 на сто, в добивната промишленост - с 10,7 на сто, и в преработващата промишленост - с 6,5 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо октомври 2024 г. е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 24,8 на сто, производството на хранителни продукти - с 22,4 на сто, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 20,9 на сто.

Ръст е отчетен при: производството на мебели - с 27,1 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13 на сто, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11,8 на сто, и производството на тютюневи изделия - с 11,2 на сто.

Строителство

През октомври 2025 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство“ също се понижава с 1,1 на сто спрямо предходния месец, показват още предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Календарно изгладените данни показват увеличение с 3,1 на сто на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година.

През октомври 2025 г. се наблюдава намаление спрямо предходния месец при строителството на съоръжения и при специализираните строителни дейности - с по 1,7 на сто, както и при продукцията от строителство на сгради - с 0,1 на сто.

През октомври 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 4,9 на сто при строителството на съоръжения, с 2,8 на сто при продукцията от строителство на сгради и с 2,1 на сто при специализираните строителни дейности.