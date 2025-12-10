Дойде в България от Шалке, за да се изстреля до Висшата лига, но остана в Лудогорец "завинаги"

В последните години Бърнард Текпетей се превърна в един от най-важните футболисти за Лудогорец. Ганаецът пристигна от немския гранд Шалке 04 още през 2020 година - първоначално като преотстъпен, а впоследствие бе закупен за постоянно. Вече повече от пет години Текпетей защитава цветовете на "орлите", като малцина са очаквали, че играч с неговите амбиции ще се задържи толкова дълго в Разград.

Изпусна ли Текпетей момента за голям трансфер от Лудогорец?

Логичният въпрос в такива случаи е дали Текпетей не изпусна момента за голям трансфер в някое от по-силните първенства в Европа. Вече на 28 години, Бърнард Текпетей все още има много какво да даде на футбола, но голямата му цел да заиграе в английската Висша лига изглежда все по-трудна за изпълнение. Преди година Текпетей твърдеше, че има оферти от клубове от Висшата лига, но до негова продажба така и не си стигна.

"Къде искам да играя? Англия, Франция, може и Италия. Но главната ми цел е да играя в Англия. Към това се стремя. Имам оферти от клубове от Висшата лига, но ще видим какво е решил Господ за бъдещето ми", каза ганайският нападател през 2024-та. Година и половина по-късно Текпетей все още е част от Лудогорец и вече има над 200 мача с екипа на разградчани.

200 мача в Лудогорец, а голямата цел се отдалечава

"Искам да кажа едно голямо благодаря. 200 мача не се постигат никак лесно. Имах върхове и падения, но съм благодарен за подкрепата и любовта, която ми показа Лудогорец, откакто пристигнах в клуба преди шест години. Бог да благослови всички. Продължаваме да преследваме целите си", каза Текпетей по повод юбилея, който отбеляза в Лудогорец.

Тези 200 мача за Лудогорец изглеждат като цяла вечност за Текпетей, който се очакваше да използва "зелените" като трамплин към по-силно първенство. Дали ганаецът ще успее да заиграе в едно от топ 5 първенствата на Европа, ще покаже времето. Но поне на този етап изглежда, че Текпетей не се приближава, а се отдалечава от тази своя цел.

