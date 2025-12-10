Венци Стефанов за Балов: Щом от ЦСКА искат да дават пари, няма да останат без да ги чуя

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри дали преговаря с ръководството на ЦСКА за правата на младата звезда на „белите“ Кристиян Балов. Както е известно, „червените“ отдавна следят 19-годишното ляво крило като се заговори, че по време на зимния трансферен прозорец ще изпратят официална оферта за него. Според информациите шефовете на „армейците“ са готови да платят около 400 хиляди евро за Балов, както и да дадат процент от следващата му продажба на Славия.

ЦСКА иска да вземе Кристиян Балов от Славия

Венцеслав Стефанов говори пред колегите от „Спортал“ като в типичния си стил сподели, че на този етап никой от ЦСКА не се е свързвал с него за евентуалния трансфер на Балов. Босът на най-стария столичен клуб обаче бе категоричен, че ако „армейците“ го потърсят, то той със сигурност ще изслуша офертата им. Стефанов допълни, че щом „червените“ искат да му дават пари, няма как да не им обърне внимание и да не обсъди с тях бъдещето на 19-годишния талант.

"Никой не е звънял от ЦСКА"

„Откъде ще започват тази офанзива – от градинката пред „Армията“ или ще тръгват от Военния клуб в посока „Овча купел“? Към днешна дата това е журналистическа спекулация, никой не е звънял от ЦСКА. Естествено, ако се обадят, ще ги изслушам, ще говорим. Няма да останат без да ги чуя от ЦСКА, щом искат да дават пари“, заяви Венцеслав Стефанов.

