"Положението в Купянск е тежко": Известен руски канал се оплаква, че ВСУ контраатакува

"Положението е тежко в сектора Купянск, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се опитват да си върнат загубени позиции чрез постоянни контраатаки". Това е основното изречение що се отнася до този участък на фронта в Украйна в дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Каналът е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук и е считан за едно от информационните оръжия на Кремъл.

Тази оценка на "Рибар" - че ВСУ контраатакуват, се споделя и от "колегите" им от "Два майора", друг голям руски военнопропаганден канал в Телеграм. Всъщност "Два майора" оспори публично ясно заявеното от генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб, че Купянск е превзет. Тази мантра беше казана няколко пъти и от руския диктатор Владимир Путин, в опит да бъде внушено на САЩ и Запада, че руската армия няма начин да не печели на бойното поле в Украйна. Самият факт, че една уж "специална военна операция" тече 4 години и не ѝ се вижда краят е достатъчно доказателство колко несъстоятелно е такова внушение.

Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)