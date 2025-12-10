Италианската кухня получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство

На 10 декември 2025 г. на сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО в Делхи бе взето решение да се включи италианската кухня в списъка на нематериалното световно културно наследство. На практика това означава, че не само отделни ястия, техники или регионални традиции ще бъдат признати за културно наследство, а цялото разнообразие от регионални рецепти, практики, традиции и ритуали, свързани с храненето в Италия.

Сама по себе си това е трудна задача, както отбелязват критиците, да се дефинира единна "италианска кухня", предвид нейното голямо регионално и историческо разнообразие, започвайки от алпийската полента в северните части на страната и стигайки до сицилианския кускус в Южна Италия. Поддръжниците на номинацията обаче твърдят, че именно това разнообразие е същността на номинацията.

Признанието на ЮНЕСКО вероятно ще усили интереса към гастротуризма, местните традиции и фермерското производство в Италия.

Кандидатурата на Италия бе подадена през март 2023 г. от министерствата на културата и на земеделието, както и на продоволствения суверенитет и горите.

Целта на номинацията е да се защити местният начин на живот, който е все по-изложен на натиск от глобализацията. Това ще има не само културно значение, но и икономическо, тъй като според правителствени данни италианската кухня генерира приблизително 250 милиарда евро годишно.

