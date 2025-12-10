Турция преговаря с компания на Бил Гейтс за малки модулни реактори

Турция води преговори с американската компания TerraPower, основана от Бил Гейтс, за въвеждане на малки модулни реактори (SMR) като част от целта на Турция за ядрена енергия от 20 000 мегавата до 2050 г., заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, пише гръцкото издание Kathimerini. В реч на 15-ата среща на върха в областта на енергетиката на Турция в Истанбул, Байрактар ​​заяви, че Турция се стреми да постигне поне 5000 MW капацитет на малки морски реактори (SMR), като по този начин развива стратегията си за диверсификация на енергийния микс и укрепване на енергийната сигурност чрез ядрени технологии.

Подробности за SMR

Малките модулни ядрени реактори са нов клас ядрени реактори, които са значително по-малки и с по-ниска мощност (обикновено до 300 MWe) от традиционните, проектирани да се произвеждат във фабрика като модули и да се доставят на място.

Те използват ядрено деление за генериране на топлина, но с подобрена безопасност, могат да захранват малки мрежи, отдалечени райони, дата центрове или да се използват за отопление.

Интересът на Турция към SMR

Интересът на Турция към технологията SMR се е увеличил значително през последните няколко години. От 2021 г. насам министерството е създало технически комисии за изследване на моделите SMR и е организирало съвместни семинари с ОИСР/NEA (Агенцията за ядрена енергия).

Освен това, първоначалните контакти с производители в САЩ, Южна Корея и Канада са започнали през 2022-2023 г. Този процес се разглежда като част от дългосрочния план за енергийна трансформация на Турция.