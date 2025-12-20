Сортове растения от дафинов лист, които растат добре в контейнери

Дафиновите листа имат по-фин вкус от по-популярните билки като босилек или розмарин. Но те могат да осигурят перфектната поддържаща роля в много ястия, особено супи и яхнии, които изискват варене на тих огън. Те могат да се използват и в дома ви по различни начини . Дафиновите листа могат да се използват за предпазване от вонящи буболечки и други вредители, например.

Ако искате да добавите тази универсална билка към вашата кулинарна или домакинска кутия с инструменти, е лесно да я отглеждате за свеж и изобилен запас. Растенията с дафинов лист са също толкова универсални, колкото и листата им. Повечето сортове ще растат добре в кухненски градини или контейнери, при подходящи условия. Дафиновите листа, които най-често се използват в рецептите, са от растението сладък дафин, Laurus nobilis . Сладкият дафин е родом от Средиземноморието и вирее на пълно или частично слънце. Толерира различни почвени условия, от глина до глинеста почва и пясък.

Отглежда се както като дърво, така и като храст и при идеални условия може да достигне височина до 18 метра. Повечето градинари ги подрязват, за да ги поддържат много по-малки, особено ако се отглеждат в контейнери. Можете да избирате от няколко различни сорта Laurus nobilis, въпреки че всички ще виреят добре в градината

Ако живеете в по-студен район, отглеждането им в контейнери ще ви позволи да ги внесете на закрито през зимата.

„Saratoga“ е хибрид, който е особено лесен за грижи и следователно е чудесен за градини и контейнери. Той е по-малък от другите сортове, като достига височина от 7,6 метра. „Angustifolia“ има по-тесни листа от другите видове и може да се отглежда в гъст жив плет, ако желаете параван за уединение. „Aurea“ също е популярен сорт. Яркожълтите му листа се използват най-добре, когато са млади, преди да се втвърдят.

Най-добрите растения с дафинов лист за отглеждане във вашата градина

Когато отглеждате дафинови листа в градината си, можете да ги отглеждате като дърво или храст. Най-важното съображение при вземането на решение дали да отглеждате дафинови листа в градината си е вашият климат.

„Angustifolia“ се вписва добре както в официални, така и в неформални градини. За неформална градина можете да го оставите да расте като храст на няколко стъбла. Това ще доведе до едно храстовидно растение или можете да засадите ред от тях за издръжлив и привлекателен жив плет. В по-официална градина можете да го подрежете, за да расте като едно дърво на едно основно стъбло, или да го оформите във формата на топиар. Независимо как го отглеждате, ще трябва да го засадите на пълно или частично слънце. След като корените му се установят, е сравнително устойчив на суша, въпреки че никога не бива да го оставяте да изсъхне напълно.

Видове растения с дафинов лист за отглеждане в контейнери

„Саратога“ е проектиран като по-малка алтернатива на пълноразмерните сладки дафинови дървета, така че е идеален за отглеждане в контейнери. Отглеждането на растения с дафинов лист в контейнери ви дава по-голяма гъвкавост по отношение на климата, тъй като можете да ги преместите вътре през по-студените месеци. „Саратога“ е лесна за поддръжка и толерира бедна почва; обаче ще имате по-добри резултати, ако го отглеждате в богата почва.

И двата вида почва трябва да се отцеждат добре. Нуждае се от пълно слънце до частична сянка. Ако искате едно дърво в контейнер, започнете с растение с няколко клона близо до дъното. Оставете го да расте, докато стане толкова широко, колкото искате, след което отрежете долните клони, оставяйки само основното стъбло.