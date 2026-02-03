Имената на Пеевски, Борисов и Радев прозвучаха в Брюксел на дискусия за Тръмп и европопулизма (ВИДЕО)

"В нашата страна трима силни мъже – олигархът Делян Пеевски, доминиращият през последните 20 години политик Бойко Борисов и току-що подалият оставка като президент и влязъл в политиката Румен Радев се борят за сърцето на г-н Тръмп, и то много открито". Така евродепутатът от ДБ/ЕНП Радан Кънев коментира връзката между вътрешната политика на държавите членки в ЕС и настоящата американска администрация по време на дискусията „Популизъм, Тръмп и променящите се трансатлантически отношения“ в Европейския парламент в Брюксел на 3 февруари.

Събитието се организира от самия Кънев и е посветено на представянето на едноименния международен аналитичен доклад ("Populism, Trump, and Changing Transatlantic Relations"), изготвен под координацията на Европейския център за изследване на популизма (ECPS) в партньорство с водещи академични институции от Европа и САЩ. Повод за дискусията е преизбирането на Доналд Тръмп през 2024 г. и нарастващото влияние на популистките движения, които поставят под напрежение ключовите стълбове на либералния международен ред – сигурност, търговия, международно сътрудничество и демократични ценности.

По думите на Радан Кънев - гореспоменатите политици са стигнали толкова далеч, че "накараха" премиера Росен Желязков да подпише декларацията за Съвета за мир на Тръмп. Само той и унгарският премиер Виктор Орбан представляваха ЕС на фона на бойкота на останалата част от континента срещу републиканеца: Елена Поптодорова: И за Съвета за мир на Тръмп политиката ни е хем-хем (ВИДЕО).

Много по-сериозно от популизъм

"Популистите и отляво, и отдясно, дори в центъра са във възход навсякъде. Но мисля, че това, което се случва, е много по-сериозно от популизъм", каза той.

Според него Тръмп е много, много различен от всеки друг американски президент. "Не мисля, че е защото е крайнодесен популист, защото е арогантен и агресивен. Наистина различното е нивото на намеса във вътрешните работи на Европа. САЩ винаги са подкрепяли демокрацията, пазарната икономика, свободната търговия и евроинтеграцията в ЕС". България нямаше да влезе в ЕС без голям натиск от Съединените щати, смята Кънев. Че Европа е съюзник на Щатите, вече се е променило из основи – стана буквално противоположното. "Настоящата американска администрация открито работи за разделение на Европа и за трансформацията ѝ в несигурно пространство на нестабилни клиентелистки проекти. Нещо, което сме го виждали в Южна Америка, но никога в Европа", каза Кънев.

"Много от лидерите, които подкрепят Тръмп в това, прикриват свои лични, авторитарни амбиции или просто корупция зад национална сигурност, икономическа ефективност и консервативна идеология. Залагат на карта сигурността на държавите си, за да постигнат свои собствени цели. Ясно е, както отчита докладът многократно, че политиката на Тръмп води до нови предизвикателства в трансатлинтическите взаимоотношения и във вътрешните политики в Европа, особено политиката на сигурност и търговията. Очевидно е, че тези предизвикателства изискват обединение в Европа отвъд идеологическото разцепление", добави евродепутатът.

По думите му - истинското разделение много скоро няма да се базира на идеи или ценности, а ще бъде между тези, готови да видят континента като разединена, хаотична сфера на влияния ("Китайците са готови, руснаците са готови, турците са готови", каза Радан Кънев), от една страна, и - от друга страна – тези, които смятат, че европейската солидарност е въпрос на сигурност и просперитет, не на внесени културни войни.

Валери Айе: Тръмпизмът не е срещу Европа, а срещу либерална Европа

Председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе също участва в дискусията и също заговори за "олигарха Делян Пеевски", който - заедно с други политици - "подкопава върховенството на правото толкова, колкото настоящият американски президент в собствената си страна, ако не и повече".

"Знаем, че в България, както и по света, атаките срещу демокрацията се засилват – така е и в САЩ, земята на свободата. Завръщането на популизма е трансатлантическа шокова вълна – влияе върху европейските политики, европейските демокрации и мястото на Европа в света", каза тя.

"Изборът на Тръмп през 2016 г. беше определен в Европа като „инцидент“ – протестен вот и несъгласие с политическия елит. Победата през 2024 г. разби това предположение. Не беше изненада, беше потвърждение. Показва, че популизмът в САЩ не е временен. Той е структурен, гъвкав и способен да се завърне дори след изборна загуба. Това е важно за европейците – настоящата американска администрация и по-широкото движение на тръмпизма не се противопоставят на Европа, а на либерална Европа. По-близки са до част от крайнодесните европейски партии, отколкото до американските граждани. Ето защо Тръмп атакува европейските лидери, които защитават либерализма, и подкрепя тези, които споделят популистките му виждания. Затова той не харесва идеята за обединена, силна Европа, способна да действа заедно като геополитически актьор – защото тя отправя предизвикателство пред доминацията на САЩ", смята Айе.

Тя отличи двуличната политика на Тръмп, който "твърди, че въдворява ред, а атакува съдии и прокурори. Твърди, че подкрепя протестиращите в Иран, а атакува протестиращите за демокрация по американските улици. Обявява се срещу корупцията, а възхвалява лоялността пред равенството". "Това е белег на популизма – лоялността и идеологията значат повече от институциите и правилата. Това заменя предвидимостта с импровизация и ценностите със сделки, което има пряко въздействие върху външната политика. Гренландия се разглежда като обект на преговори, европейските лидери се разделят на врагове и приятели. Тръмп не пита дали лидерите са европейци, пита дали са либерални, или популисти", каза Валери Айе.

Европа не може да диктува резултатите от американските избори, но може да реагира, смята тя. Европа е вземала "смели решения", но е допускала и грешки като "самодоволството" след победата на Джо Байдън, добави Айе. Отчете и бюрокрацията в ЕС. Каза, че Европа е свободна, но трябва да направи повече бизнеса, климата, за отбраната. "Най-голямата битка е вътрешната. Можем да се борим срещу популизма", твърди Валери Айе.

