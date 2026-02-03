Социолог: Атаката срещу Румен Радев ще го легитимира като политическата алтернатива, той на това се надява

„Много повече са неизвестните, отколкото известните. Но, започвайки с интервюто, което току-що беше проведено (с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – бел.ред.)... виждат се напълно ясно две линии“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV социологът Димитър Ганев.

„Едната линия – успехите в управлението, еврозоната, Плана за възстановяване и устойчивост, дипломатическите успехи и разбира се, международните контакти на Борисов, които той демонстрира съвършено ясно, което и неговия политически актив, без всякакво съмнение, което е конкурентно предимството, да кажем. Второто нещо, което направи впечатление, той не го каза, но именно мълчането по този въпрос според мен е ключово. А именно - никакви атаки спрямо основен политически опонент, който вече е на партийния терен - Радев, разбира се. И тук, Борисов, бидейки опитен играч, 25 години в политиката, добре си дава сметка, че най-големият ресурс на Радев, който би могъл да го изстреля напред, е именно наказателният и протестният вот. Това е огромният ресурс, за който всеки се бори от новите политически сили, не от сега, а от последните няколко години“, обясни социологът.

„Атаката срещу Радев, ще го легитимира като политическата алтернатива, а това е самият подарък, който може той да получи и на който вероятно се надява, което да направи разказа сравнително лесен за него – статукво-промяна, това са моите опоненти, а това съм аз, което да мобилизира съответно протеста и наказателния вот“, заключи той. По думите му заради това тази предизборна кампания няма да мине в силно конфронтационен стил.

