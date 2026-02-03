Съдът отказа да регистрира движение "Трети март" като партия

Движение "Трети март" се оплака, че Софийски градски съд е спрял регистрацията им за предстоящите избори. Те са сезирали Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, по повод действията на СГС, съобщиха от движението в съобщение до медиите.

От позицията им става ясно, че всички документи по регистрацията били приети за изрядни. "Делото беше насрочено, а в хода на съдебното заседание не бяха направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата. Няколко дни по-късно получихме уверения, че решението е изготвено и се движи по установения ред. Часове след публичното ни изявление, че каним ген. Румен Радев за формален лидер, съдебното решение беше публикувано — но не като регистрация, а като отказ, без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата", съобщават от "Трети март".

Въпреки отказа на съда от движението са категорични, че няма да се примирят "с опитите на олигархията да ни спре от участие в предстоящите избори" и ще участват във вота.