03 февруари 2026, 08:54 часа 425 прочитания 0 коментара
Голямата дилема на Радев: Ще убива ли БСП?

Голямата дилема за Радев - ще я убива ли БСП? Това коментира политологът проф. Румяна Коларова в сутрешния блок на бТВ във връзка със слизането на бившия президент на терена на политиката и шансовете на БСП да прескочи 4-процентната бариера за влизане в парламента. Според нея е важно това как ще се отрази на симпатизантите на БСП и дори и тези, които наричат сини. Тя дори заговори за некоректност от страна на Радев.

Ще прескочи ли БСП бариерата за парламента?

Според социолога Андрей Райчев пред бТВ не само бъдещето на БСП, а и бъдещето на всички определят хората. 

"Въпросът е ще прескочи ли БСП бариерата дори с единствения шанс Зарков. Половината от червения електорат казват: какво ще си играем на БСП, дай да подкрепим направо Радев", посочи Райчев. 

Според проф. Коларова ролята на лидера на БСП не би трябвало да има значение.

"В момента, в който се появи една силна личност, която иска да се налага, тя я съсипа. Става дума за Нинова. Тя съсипа партията и мисля, че в случая, че БСП имат шанс", смята проф. Коларова. По думите й социалистите не само няма да отидат със стари лидери на избори, а няма да отидат със стари лидери в листите. ОЩЕ: БСП обяви кандидата си за президент

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
