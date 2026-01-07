Трябва ли да изкопавате луковици за зимата? 3 лесни начина да ги презимувате

Слана пронизва въздуха и далиите ви увисват. Общоприето е, че трябва да изкопаете нежните си луковици, преди земята да замръзне. Почистете ги, оставете ги да изсъхнат за известно време и след това ги опаковайте на хладно място. С идването на пролетта те ще се разцъфнат отново с още повече цветове. Струва си суетата за този допълнителен цветен ефект.

Или не е така? Мисълта за копаене в студената есенна почва кара ли ви да настръхнете? Засаждането на луковици отново през пролетта ли ви кара да се чувствате зле? Наистина ли трябва да се мъчите, само за да запазите любимите си? Отговорът е: не винаги.

Изолация на земята

Това е известно още като метода „не мога ли просто да ги оставя?“. Или в някои случаи методът „Забравих за крушките си и те така или иначе се върнаха!.

Изчакайте първата слана – това ще убие листата и ще сигнализира на луковицата, че е време за период на покой.

Подрежете мъртвите листа до около 15 см над земята.

Изчакайте, докато земята започне да замръзва, след което нанесете много дебел слой (8-12 инча или 20-30 см) слама, нарязана кора или дървени стърготини. Това би трябвало да поддържа температурата на почвата по-стабилна.

Оставете луковиците си на мира до пролетта, след което отстранете мулча и вижте какво ще поникне.

Въпреки че това е най-лесният метод, той далеч не е най-надеждният. Ако замръзнете дълбоко и продължително, луковиците ви вероятно няма да оцелеят, така че не бива да разчитате на това за ценните си екземпляри. Но ако зимите ви са меки или ако луковиците ви са в по-топъл микроклимат , си струва да опитате.

Методът „поръси и забрави“

Ако луковицата ви вече е засадена в саксия, защо изобщо да я копаете? Просто донесете почвата със себе си! Този метод елиминира бъркотията от отърсване на пръст и риска от повреждане на луковиците с вила. Той работи най-добре за растения, които се нуждаят от малко по-топъл период на покой (като бегонии, каладиуми или по-малки далии), или такива с корени, които лесно се нарушават.

След първата слана , оставете листата да отмръзнат по естествен път.

Подрежете мъртвите листа, оставяйки 2,5-5 см над линията на почвата.

Спрете поливането – това насърчава луковицата да премине в пълно състояние на покой и предпазва почвата от утежняване и преовлажняване.

Преместете цялата саксия – с почвата и всичко – в хладен и тъмен гараж или мазе. Идеалната температура е 4-10°C. Дръжте я далеч от отоплителни отвори и места, където температурата пада под нулата.

Оставете го на мира! Устоявайте на желанието да поливате луковиците си – те са щастливи и така.

В края на зимата преместете саксията на малко по-топло и осветено място и започнете редовно да поливате. Трябва да започнат да се появяват нови издънки.

След последните пролетни слани, преместете саксията си обратно навън.

Мислете за този метод като за половин мярка. Докато съхранявате луковиците си на закрито, можете да избегнете цялото мъчение по изкопаване, сушене и презасаждане. Единственият недостатък е, че растенията ви трябва да живеят в контейнери, което увеличава нуждата от поливане и може да попречи на растежа. От вас зависи кое е по-трудно.