Няма пари за разширение на куп линии на метрото в Москва

Общинските власти в Москва отмениха финансирането за изграждането на няколко участъка на метрото през 2026 г., съгласно Решение № 194 от 17 февруари и актуализираната Целева инвестиционна програма (ЦИП), публикувана в "Московски вестник". Това се отнася до участъка от Рублево-Архангелската линия от станция "Новорижская" до "Изумрудные Холми", за който първоначално беше планирано да бъдат дадени 3,3 милиарда рубли. Завършването му се очакваше през 2033 г.

Финансирането за удължаване на Троицката линия от станция "Троицк" до "Кинокластър" също е отменено. За 2026 г. бяха отпуснати 3,4 милиарда рубли. Проектът предвиждаше изграждането на нови станции, включително "Солнечная", "Академик Черенкова", "Красная Пахра" и "Кинокластър". Очакваната дата на завършване беше през 2032 г.

И още - няма пари за удължаване на линията "Филевская" от станция "Кунцевская" до Медицинския център в район "Сколково". За този участък през 2026 г. бяха планирани 10,2 милиарда рубли. Проектът включва изграждането на станциите "Верейская", "Беловежская", "Сколтех", "Сколково" и Медицински център. Очакваше се проектът да бъде открит през 2031 г.

Пари за удължаване на линията "Соколническая" от станция "Булевар Рокосовского" до станция "Холмогорская" също няма. През 2026 г. за този участък бяха планирани 7,4 милиарда рубли. Проектът включва станциите МГСУ и Холмогорская, като се очаква завършването им да бъде до 2030 г.

Финансирането на тези проекти за 2027–2028 г. засега е запазено, с изключение на частично намаление на разходите за линията "Соколническая" за 2027 г.

Източник: "Московски вестник"