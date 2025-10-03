Безплатни прегледи и беседи за рака на гърдата в рамките на кампанията "Розов октомври"

Октомври е Международният месец за борба с рака на гърдата – време, посветено на информираността, ранната диагностика и превенцията на едно от най-честите онкологични заболявания при жените. Националната кампания срещу рака на гърдата на Сдружението на жените мотористи „lady Bikers MPowered Bulgaria“ и Българското дружество за борба с рака на гърдата (BBCA), която тази година стартира още през юни, продължава и през „Розов октомври“ – този път с начало във Враца. Благодарение на партньорството с Община Враца и МБАЛ „Сърце и мозък“ – Плевен, предстои серия от инициативи, посветени на профилактиката и борбата с това заболяване.

Откриване на кампанията

6 октомври (понеделник)

18:30 ч.

Сграда на общинска администрация – Враца

Специален гост: Михаела Маринова

Вход: свободен

Информационни срещи и беседи

9 октомври | 13:00 ч. | Аула на СУ „Христо Ботев“ – Враца

16 октомври | 16:00 ч. | Младежки дом – среща с пациенти

Безплатни профилактични прегледи

През периода 10 – 18 октомври в МЦ „Фактор 2000“, ул. „2-ри юни“ №66:

Д-р Цветомир Иванов (хирург)

10 октомври | 14:00 – 17:00 ч.

11 октомври | 10:00 – 14:00 ч.

Д-р Надя Станиславова (образна диагностика)

17 октомври | 13:00 – 17:00 ч.

Д-р Цветомир Иванов и д-р Надя Станиславова

18 октомври | 09:00 – 16:00 ч.

Записвания: 092 660 606

Други инициативи през октомври

9 октомври – Велико Търново: Проф. д-р Свилен Маслянков ще преглежда в МЦ „Невромедикс“ (ул. Ниш 5). Записвания: 062/606 707.

● 18 октомври – Троян: По покана на Сдружение „Троян в бъдещето“ ще се проведе събитието „Бягай с нас и спаси живот!“. На място д-р Ивелина Илиева и д-р Моника Момчилова (УМБАЛ „Сърце и мозък“ – Плевен) ще извършват безплатни профилактични консултации за рак на гърдата.

Предай нататък

Ако за теб тази стъпка е била важна и ти е донесла спокойствие – „Предай нататък“! Говори с майка, сестра или приятелка и я призови и тя да се прегледа. Една малка крачка в посока превенция може да бъде решаваща за здравето. Прегледът отнема минути, а спокойствието, че си здрава – е безценно.

Повече информация:

Сайт на Сдружение на жените мотористи МПауърд България: ladybikers.bg

Сайт на Българско дружество за борба с рака на гърдата: bbca.bg

Призив към медицинските специалисти

Организаторите продължават да търсят лекари-специалисти, които да се включат в кампанията като доброволци. Повече информация и формуляр за участие: bbca.bg/join