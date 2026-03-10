Най-мащабният проект: Наш курорт, първенец на Балканите, с ново модерно пристанище (СНИМКИ)

Българското Черноморие продължава да се развива, а нови инфраструктурни проекти, чакани с години, най-после ще бъдат реализирани.

Такава добра новина съобщи и кметът на "Най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите за 2025 г". Приморско Иван Гайков.

В социалните мрежи той обяви, че е започнала подготовката за реализирането на един от най-мащабните инфраструктурни проекти за общината – изграждането на съвременно пристанище.

"Най-мащабния, най-дългоочаквания и най-значимия проект"

Кметът е категоричен, че пристанището на Приморско е проект за поколения напред.

"Скъпи съграждани и приятели на община Приморско, стартира реализирането на най-мащабния, най-дългоочаквания и най-значимия проект за нашата община – изграждането на съвременно пристанище", написа Гайков.

Той уточни, че за да се запознае с проекта на място в Приморско е пристигнал лидерът на ГЕРБ и дългогодишен министър-председател Бойко Борисов, който преди година пое ангажимент за реализирането на бъдещото съоръжение. Заедно с него на място са били и представители на местната власт и народни представители от Бургаския регион.

Предвижда се строителството да започне до края на календарната година, като за проекта вече са осигурени и авансово отпуснати 8 милиона евро.

Срокът за изпълнение е 4 години.

"Това е съоръжение с визия за десетилетия напред – проект, който ще остави траен отпечатък в развитието на община Приморско и целия регион", коментира кметът Гайков.

"Най-развиваща се туристическа дестинация на Балканите"

В края на миналия месец Приморско се похвали с признание по време на провеждането на престижните награди Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA), които тази година се състояха в сръбската столица в Белград.

На церемонията родният морски курорт получи специално отличие.

"Община Приморско с поредна знакова награда!", похвалиха се от местната администрация.

От съобщението стана ясно, че на наградите Balkan Alliance of Hotel Associations Община Приморско е била отличена с приза: "Най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите за 2025 г".