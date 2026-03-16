Националната обсерватория "Рожен" с нов рефлекторен телескоп

В Националната астрономическа обсерватория (НАО) "Рожен" през април ще бъде открит нов оптичен телескоп за нощни наблюдения с диаметър на огледалото 80 сантиметра, съобщи директорът на обсерваторията Никола Петров.

Новият инструмент е разположен в една от кулите и заменя телескоп, използван повече от половин век.

Старият уред е с технология на между 50 и 60 години и вече се пенсионира, а новият ще позволи по-качествени и по-прецизни наблюдения на нощното небе, обясни Петров.

Новата техника ще разшири научните възможности у нас

Телескопът е произведен от австрийска компания – същата, която изработи и телескопа с метър и половина огледало, въведен в експлоатация в обсерваторията преди около две години.

Според Петров през лятото се очаква да започне и изграждането на първия радиотелескоп в България. Съоръжението ще бъде част от европейска мрежа от радиотелескопи и ще работи съвместно с други подобни инструменти на континента. И ще даде възможност за наблюдения не само във видимата светлина, но и в радиодиапазона на електромагнитния спектър.

Новата техника ще разшири научните възможности и ще създаде условия за развитие на повече български астрономи в страната, отбелязва Никола Петров, цитиран от БТА и БНР.

В Националната астрономическа обсерватория "Рожен" се извършват изследвания на световно научно ниво – изучават се квазари, структурата и звездообразуването в близки галактики, свръхнови, звездни купове в Млечния път, различни класове променливи звезди, магнитни звезди, комети и астероиди, както и активността на Слънцето.

На 13 март НАО "Рожен" отбеляза 45 години от откриването си.

По думите на директора през годините комплексът е преминал през трудни периоди, но продължава да се развива и да надгражда научната си инфраструктура.

"Днес времената отново не са леки и пред нас стоят нови предизвикателства. Надявам се евентуалните трудности да не са на нивото на битовите проблеми, но имам известни притеснения. Надявам се да успеем да ги преодолеем", посочи Никола Петров и допълни, че на фона на случващото се в света не може да бъде напълно оптимист за бъдещето.

