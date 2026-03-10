Нова надежда: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация – втора в рамките на две седмици, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът – жена на 42 години. Операцията е проведена в късните часове вчера.

"Протече добре и с минимална кръвозагуба. В момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна", коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ за отличната координация при реализирането на процеса.