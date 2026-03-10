Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нова надежда: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена

10 март 2026, 11:31 часа 253 прочитания 0 коментара
Нова надежда: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация – втора в рамките на две седмици, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът – жена на 42 години. Операцията е проведена в късните часове вчера.

ОЩЕ: Нов живот за българин и двама румънци след трансплантация

"Протече добре и с минимална кръвозагуба. В момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна", коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов. 

ОЩЕ: "Спартан" прехвърли успешно медици от София до Варна за трансплантация в Силистра

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ за отличната координация при реализирането на процеса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Трансплантация ВМА добрата новина чернодробна трансплантация
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес