Бейби бум в наш зоопарк (СНИМКИ)

11 март 2026, 16:20 часа 301 прочитания 0 коментара
Истински бейби бум радва посетителите на зоопарка в Бургас. В последните дни там се появиха множество новородени животни, които бързо се превърнаха в любимци на гостите, предава БГНЕС. Сред най-интересните попълнения е бебе антилопа кана. Семейството на антилопите се увеличи с още един малък член – представител на най-голямата антилопа в света. Малкото се чувства отлично, бозае от майка си и вече проявява любопитство към заобикалящата го среда. Антилопата кана произхожда от Африка и е впечатляващ вид – възрастните животни могат да достигнат тегло до 800–900 кг. Въпреки внушителния си размер те са изненадващо бързи и могат да скачат на височина над 1,5 метра.

Снимка БГНЕС

Маймунки

Голяма радост предизвикват и две бебета маймунки на Жофроа. Двете майки носят на гърба си по едно мъниче, тежащо едва около 30 грама – истинско чудо на природата. Мармозетките на Жофроа са сред най-малките маймунки в света – възрастните тежат едва 200–300 грама, а новородените могат спокойно да се поберат в човешка длан. В първите седмици малките прекарват почти цялото си време, вкопчени в козината на майка си. Любопитното е, че при този вид в отглеждането на бебетата активно участват и бащите, както и други членове на групата, които често поемат малките, за да дадат почивка на майката.

Снимка БГНЕС

Нутрии

Ново попълнение има и при нутриите. Бебетата нутрии се раждат добре развити – с отворени очи, козина и дори със способност да плуват още в първите дни от живота си. Само часове след раждането вече се движат самостоятелно и любопитно изследват заобикалящата ги среда.

Снимка БГНЕС

Кенгуру албинос

Особено впечатляващо е и бебето кенгуру албинос. Малкото валаби вече започва да се показва от торбичката на майка си, откъдето любопитно наблюдава света. Както при всички кенгура, бебето се ражда изключително мъничко и прекарва първите месеци от живота си в торбичката, където расте и се развива, докато стане достатъчно силно, за да излиза навън.

Снимка БГНЕС

Мини холандски козички

Радост има и при мини холандските козички – родиха се две близначета. Сладките мъничета са изключително игриви, любопитни и бързо привличат вниманието на посетителите.

Снимка БГНЕС

От ръководството на зоопарка споделят, че всяко новородено животинче е знак, че обитателите се чувстват спокойни и добре в средата, в която живеят. А добрата новина е, че скоро се очакват още бебета – голяма част от животните в бургаския зоопарк в момента са бременни.

Спасиана Кирилова
