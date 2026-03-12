Какви са имената на трите лъвчета бебета в Стара Загора

Трите малки лъвчета, родени в Зоопарк Стара Загора, вече имат своите имена - Имани, Макена и Заир. След голям интерес и множество предложения от граждани, екипът на зоопарка избра имената, които ще носят малките представители на “царя на животните“.

„Името е за цял живот – то носи символика и значение, които отразяват характера и силата на вида. Благодарим на всички за огромната активност и за прекрасните предложения за имена на малките лъвчета“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка, цитиран от БГНЕС.

Женското лъвче ще носи името Имани, което означава “вяра“.

Едното от мъжките лъвчета ще се казва Макена, име със значение “възхитителен“.

Другото мъжко лъвче получи името Заир, което означава “река“.

Избраните имена носят силна символика и са вдъхновени от африканската култура, подчертавайки величествената и горда природа на лъва – животно, което от векове е символ на сила, достойнство и благородство.

Екипът на зоопарка благодари на всички граждани, които се включиха с идеи и интерес към малките лъвчета, които вече се превърнаха в едни от любимците на посетителите.

