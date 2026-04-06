Кюстендил помага за Великден: Събират се хранителни продукти

06 април 2026, 8:37 часа 334 прочитания 0 коментара
Започна третото издание на благотворителната кампания "Подай ръка за Възкресение Христово". Всеки, който желае да подпомогне социално слаби семейства и самотно живеещи възрастни хора, може да дари хранителни продукти и козунаци до 10 април (Разпети петък) в храма "Св. вмчк. Димитър Солунски" в кв. "Капията" в Кюстендил. Събраните продукти ще бъдат разпределени за празничната трапеза на нуждаещи се за Великден. Организаторите призовават да се даряват пакетирани и трайни храни като брашно, захар, олио, ориз, консерви, бобови култури, макаронени изделия, ядки и сладкарски продукти.

Как още да помогнете

Тази година във всички кюстендилски храмове са поставени и кутии за дарения. Със събраните средства също ще бъдат закупени хранителни продукти, казаха организаторите на кампанията. Те допълниха, че се набират желаещи да се включат като доброволци в пакетирането или разнасянето на продуктите, както и че набират информация за хора от Кюстендил и региона, които имат нужда от подпомагане.

Кампанията се организира за трета поредна година. През предходните издания бяха раздадени ваучери за пазаруване на стойност над 15 000 лв., козунаци и яйца, както и голямо количество хранителни продукти. В инициативата традиционно участват енориаши, доброволци и духовници, които достигат до все повече нуждаещи се в града и околните населени места.

Организаторите изразиха благодарност към всички дарители, институции, неправителствени организации, училища, спортни клубове и представители на местния бизнес, които подпомагат кампанията. И тази година в нея ще се включат и ученици, като целта е да се насърчи милосърдието и любовта към ближния сред младите хора.

Източник: БТА

Весела Софева
