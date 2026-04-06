По подозрения за купуване на гласове: Задържан е мъж в Белоградчик

В хода на продължаващите активни действия за предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите, на 3 април в условията на неотложност криминалисти предприели претърсване в къща и търговски обект в Белоградчик, собственост на 45-годишен жител на градчето.

Това съобщават от ОДМВР - Видин. От къщата разследващите иззели тетрадка с изписани имена на хора и числа. Мъжът е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава, в районното управление е образувано досъдебно производство по чл.167, ал.3 от Наказателния кодекс.

