По-скъпи билети, по-малко полети: Поредна голяма нискотарифна компания с мерки заради войната в Близкия изток

С цел да смекчи въздействието на войната на САЩ и Израел исрещу Иран, поредна голяма авиокомпания взима мерки в посока ограничаване на дейността си.

Най-големият нискотарифен превозвач в Югоизточна Азия "AirAsia X" съобщи, че увеличава цените на билетите и съкращава маршрутите, но подчерта, че търсенето на полети остава високо, пише Times of Israel.

Базираната в Малайзия авиокомпания, обяви, че досега около 10% от общия брой на полетите ѝ са били съкратени.

Въпреки това, авиокомпанията твърди, че планираните ѝ полети до Бахрейн - първият хъб на авиокомпанията в Близкия изток, няма да бъдат особено засегнати. Също така ходът за разширяване на мрежата ѝ отвъд Югоизточна Азия все още остава насрочен да се осъществи през юни.

Селективно орязване на маршрути

Основателят на "AirAsia X" Тони Фернандес заяви, че по-високите цени са неизбежни и че капацитетът ще бъде намален по маршрути, "където не вярваме, че можем да покрием разходите за гориво".

Много международни авиокомпании увеличиха допълнителните такси за гориво, откакто американско-израелските удари срещу Иран предизвикаха нов конфликт в региона в края на февруари. Действията на САЩ и Израел накараха Техеран да реагира, затваряки Ормузкия проток - ключова артерия за световните доставки на петрол.

Главният търговски директор на "AirAsia X" Аманда Ву обяви, че базираният в Малайзия превозвач, който лети до повече от 150 дестинации в 25 държави, е успял да разпредели операциите си по маршрути, "където може да възстанови високите горивни такси".

Авиокомпанията също така предприема мерки, за да се опита да овладее покачването на цените, включително намаляване на таксите за багаж, добавя Ву.