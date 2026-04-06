Архиепископът на Сараево намекна, че жените, които правят аборти извършват военни престъпления

Архиепископът на Босна и Херцеговина Томо Вукшич направи паралел между войните и абортите и намекна, че жените, които прекратяват бременността си са военни престъпници. Това стана ясно от словото му по повод католическия Великден. Той заяви, че в днешния свят, обременен от войни и всякакви видове насилие, вярващите имат особена отговорност да отстояват мира и човешкото достойнство, защото това е единственият правилен начин да свидетелстват за християнството и църковното учение, предаде хърватската медия "Индекс".

Той обаче заговори и за едни забравени войни и посочи, че военните конфликти не са единстените посегателства срещу човешкия живот, тъй като „има и други, като убийството на неродени деца". „Всичко това са различни начини за атака върху човешкия живот и достойнство. Всички те противоречат на Исусовото правило за любов и по никакъв начин не са в съответствие с учението на Църквата за правото на всяко човешко същество на живот и достойнство“, каза Вукшич.

Акцент върху мира

Архиепископ Вукшич водеше папската литургия в катедралата в Сараево в неделя и в проповедта си силно ни напомни за предизвикателствата на днешното време, които допълнително ни насърчават да разберем дълбочината и силата на Христовата жертва и Неговото възкресение.

Той каза, че задачата на човека е да осигури щастлив живот на всеки, а основната предпоставка за това е мирът, но това не означава просто липса на конфликт, а дълбок мир на помирение с Бога, мир, който преодолява страха и осигурява подкрепа за любовта на един човек към друг.

"Мнозина в днешния свят имат силата да започват конфликти и да причиняват насилие, но учението на Исус е, че тези, които запазват и изграждат мира и защитават живота, са много по-могъщи от тях, е посланието на архиепископът.