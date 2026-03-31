Лайфстайл:

31 март 2026, 18:00 часа
Снимка: dm
Инициативата "Стремеж към бъдещето" ни вдъхновява да помагаме

Има моменти, в които животът ни изглежда твърде забързан и несигурен, когато губим вяра. И точно тогава се раждат най-важните въпроси – какво зависи от нас и как можем да променим света към по-добро. Именно това вдъхновява dm България за инициативата "Стремеж към бъдещето" – не просто проект, а мисия на хора, които избират да бъдат ангажирани и да помагат. Сърца, които градят надежда. Инициативата обединява 12 страни от семейството на dm drogerie markt с една обща кауза - принос към обществото и околната среда. Доброволчеството като сила за промяна. 

От март до края на юли 2026 г. всеки, който носи в себе си искрата на промяната, може да се присъедини чрез платформата dm-forthefuture.bg. Това е пространство, в което идеите оживяват, каузите намират глас, а личните избори се превръщат в обща сила. "Стремеж към бъдещето" дава лице на гражданската ангажираност и доброволчеството у нас, за да мотивира повече хора да излязат от ролята на наблюдатели и да допринесат с действия за бъдещето ни като общество. И е важно да запомним, че всяко действие има значение – всяка история е стъпка към по-добро утре. 

Кой и как може да участва в "Стремеж към бъдещето"?

Платформата dm-forthefuture.bg служи като източник на вдъхновяващи примери за каузи и проекти в полза на обществото и околната среда. Поканени за участие са както отделни хора, така и неправителствени организации, които насърчават гражданското участие и доброволчеството. Индивидуалните участници имат възможност да разкажат своите истории и да споделят снимка или видео в платформата, като подадат информацията чрез съответния формуляр - "Моят личен ангажимент". Неправителствени организации могат да изпращат проекти и концепции чрез формуляра "Ангажимент на НПО". Техните ангажименти също ще бъдат публикувани в dm-forthefuture.bg, като в допълнение след 31.07.2026 г. експертно жури ще отличи три проекта на НПО, които да получат финансиране от dm в размер на 5000 евро всеки. (Условия за участие: Стремеж към бъдещето | Личен и НПО ангажимент – dm България)

Партньор на инициативата "Стремеж към бъдещето" е TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество в България. Те ще помагат на dm в търсенето на добрите примери за хора и каузи, които с действия допринасят за обществото и околната среда.

Доза вдъхновение за добри дела

Всяка добро дело има значение за нашето общество и природа. По-долу можете да намерите само малка част от нещата, чрез които можете да бъдете полезни и да оставите своя положителен отпечатък. 

- Засаждане на дървета и залесяване.

- Почистване на крайблокови пространства, паркове, планини, реки и плажове.

- Участие в кампании за рециклиране.

- Доброволчество в приюти за животни.

- Раздаване на храна на социално слаби хора.

- Подкрепа на възрастни хора (пазаруване, компания).

- Доброволчество в домове за деца.

- Помощ на хора с увреждания.

- Даряване на дрехи, книги и вещи.

- Помощ с безплатни уроци на деца в нужда.

- Организиране на арт работилници и обучения.

- Участие в благотворителни базари. 

ТУК можете да видите някои от добрите примери.

"Стремеж към бъдещето" е повече от доброволческа инициатива. Тя е съзнателен избор, тя е действие и мечта. Напомняне, че заедно притежаваме невероятна сила. Посейте доброто и протегнете ръка на нуждаещия се. Заедно създаваме утрешния ден, защото ние сме героите на реалността!

Весела Софева Отговорен редактор
доброволчество dm Стремеж към бъдещето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес