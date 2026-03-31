Инициативата "Стремеж към бъдещето" ни вдъхновява да помагаме

Има моменти, в които животът ни изглежда твърде забързан и несигурен, когато губим вяра. И точно тогава се раждат най-важните въпроси – какво зависи от нас и как можем да променим света към по-добро. Именно това вдъхновява dm България за инициативата "Стремеж към бъдещето" – не просто проект, а мисия на хора, които избират да бъдат ангажирани и да помагат. Сърца, които градят надежда. Инициативата обединява 12 страни от семейството на dm drogerie markt с една обща кауза - принос към обществото и околната среда. Доброволчеството като сила за промяна.

От март до края на юли 2026 г. всеки, който носи в себе си искрата на промяната, може да се присъедини чрез платформата dm-forthefuture.bg. Това е пространство, в което идеите оживяват, каузите намират глас, а личните избори се превръщат в обща сила. "Стремеж към бъдещето" дава лице на гражданската ангажираност и доброволчеството у нас, за да мотивира повече хора да излязат от ролята на наблюдатели и да допринесат с действия за бъдещето ни като общество. И е важно да запомним, че всяко действие има значение – всяка история е стъпка към по-добро утре.

Кой и как може да участва в "Стремеж към бъдещето"?

Платформата dm-forthefuture.bg служи като източник на вдъхновяващи примери за каузи и проекти в полза на обществото и околната среда. Поканени за участие са както отделни хора, така и неправителствени организации, които насърчават гражданското участие и доброволчеството. Индивидуалните участници имат възможност да разкажат своите истории и да споделят снимка или видео в платформата, като подадат информацията чрез съответния формуляр - "Моят личен ангажимент". Неправителствени организации могат да изпращат проекти и концепции чрез формуляра "Ангажимент на НПО". Техните ангажименти също ще бъдат публикувани в dm-forthefuture.bg, като в допълнение след 31.07.2026 г. експертно жури ще отличи три проекта на НПО, които да получат финансиране от dm в размер на 5000 евро всеки. (Условия за участие: Стремеж към бъдещето | Личен и НПО ангажимент – dm България)

Партньор на инициативата "Стремеж към бъдещето" е TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество в България. Те ще помагат на dm в търсенето на добрите примери за хора и каузи, които с действия допринасят за обществото и околната среда.

Доза вдъхновение за добри дела

Всяка добро дело има значение за нашето общество и природа. По-долу можете да намерите само малка част от нещата, чрез които можете да бъдете полезни и да оставите своя положителен отпечатък.

- Засаждане на дървета и залесяване.

- Почистване на крайблокови пространства, паркове, планини, реки и плажове.

- Участие в кампании за рециклиране.

- Доброволчество в приюти за животни.

- Раздаване на храна на социално слаби хора.

- Подкрепа на възрастни хора (пазаруване, компания).

- Доброволчество в домове за деца.

- Помощ на хора с увреждания.

- Даряване на дрехи, книги и вещи.

- Помощ с безплатни уроци на деца в нужда.

- Организиране на арт работилници и обучения.

- Участие в благотворителни базари.

"Стремеж към бъдещето" е повече от доброволческа инициатива. Тя е съзнателен избор, тя е действие и мечта. Напомняне, че заедно притежаваме невероятна сила. Посейте доброто и протегнете ръка на нуждаещия се. Заедно създаваме утрешния ден, защото ние сме героите на реалността!