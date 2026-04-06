Лекар скри останки от клането в Сребреница под дома си – няма да има разследване?

Историята за лекаря Небойша Мраович от босненския град Бръчко, в чийто двор бяха открити останките на цивилни жертви на войната от Сребреница, получи неочакван съдебен епилог. Разследването няма да бъде проведено поради настъпване на абсолютната давност, заключи компетентната прокуратура, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на federalna.ba. Костите принадлежат на жертви на геноцида в Сребреница. Въпреки че случаят е разгледан от Прокуратурата на Босна и Херцеговина, изглежда никой няма да бъде подведен под отговорност за това престъпление.

Асоциацията на семействата на изчезналите, насилствено отведени и убити бошняци от област Бръчко смята това решение на прокуратурата за срамно. Президентът на асоциацията, Сеад Голич, заяви, че смята това за сериозен провал на съдебната система.

„Мисля, че това е непростимо за прокуратурата на Босна и Херцеговина. Да им служи добре! Те вече не заслужават да водят подобни производства. Според Закона за военните престъпления подобни дела нямат давност. Това също е военно престъпление", каза Голич.

Лекарят все още работи

Въпреки всичко, Небойша Мраович никога не е спирал да работи в друга клиника в Бръчко. През декември 2024 г. Лекарската камара на Република Сръбска му издава петгодишен лиценз за практикуване като специалист по ортопедия.

Съдебното решение също така позволява на Мраович да се върне във владение на бизнес помещенията на клиниката, където е работил преди откриването на костите, които са собственост на бившата му съпруга.

Бившата му съпруга Неда Мраович изрази недоволството си от решението. „Те отнемат владение на човек, който не съществува в документите на компанията. Връщат го в търговския обект и не знаят какво ще прави там. Той може само да създава безредици и да си стои както си поиска“, каза тя.

Скандално обяснение: За какво са му били костите?

Мраович преди това заяви пред медиите, че не вижда нищо спорно в целия случай и се защити, като каза, че костите са били използвани за „планиране на операции". „Използвах ги в болницата за планиране на операции, те бяха полезни за стотици хора", каза той, без да уточнява как ги е използвал.