Глоба до 5000 лв. и затвор: Лекари вече подават към РЗИ имената на родители, неваксинирали децата си

06 април 2026, 10:34 часа 269 прочитания 0 коментара
Глоба до 5000 лв. и затвор: Лекари вече подават към РЗИ имената на родители, неваксинирали децата си

Лични лекари вече подават към здравните институции списъщи на родители, които не са изпълнили ангажимента си да ваксинират своите деца с ваксините от задължителния имунизационен календар.

"Имам пациенти, подадени към РЗИ-София за санкция за пропусната ваксина на децата им и чакам да се размърдат държавните органи. По Закона за здравето РЗИ трябва да иска от нас информация за родители, които отказват имунизация на децата и да бъдат санкционирани". Това коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Санкциите - от 50 лв до 5000 лв и затвор

"50 лв. е глобата, но вторият проблем е, че когато здравноосигурено лице откаже да изпълнява противоепидемични мерки, а в случая ваксината е точно такава, се прилагат разпоредби на НК. Там е предвидена глоба до 5000 лв., дори затвор, и тези разпоредби не се изпълняват", посочи д-р Спасов.

Той обърна внимание на факта, че от година и половина задължителните имунизации се извършват и от други лечебни заведения – медицински центрове и така се увеличава шанса да се пропусне ваксинация.

Според него докато ваксините са се извършвали само от личните лекари, обхватът е бил над 90%, "а сега, ето, имаме 72 заболели от морбили".

Д-р Спасов отново напомни, ме морбили е силно заразно, инфекциозно заболяване, по-заразно от грипа, с възможни усложнения и висока смъртност, предаде БНР.

По думите му "1 от 3 деца вследствие на пневмония умират".

"Имаше статистика - 2009 - 2011 са се разболели 24 000 деца в България с доста голям процент смъртност. И нека лекарите вземем всички мерки, за да не се стига до смъртност и после да твърдим, че държавата нищо не е направила за нас. Защото в случая държавата ни е осигурила ваксина и родителите, ако искат да предпазят децата си от морбили, трябва да ги заведат навреме на имунизация", коментира лекарят.

Предизвикателство е да се привикат 12-годишните деца

Той отново уточни, че първата доза на ваксината се прави на 13-месечна възраст, втората - в годината на навършване на 12 години.

Спасов коментира, че здравното министерство вече е дало указания на общопрактикуващите лекари да издирят спешно подлежащите на имунизация деца.

"Които не са навършили 13 месеца, ще чакаме да навършат. По-интересно е с децата, които 2026 г. ще навършат 12 години, защото за втори път се моля на родителите да ги доведат за имунизация и не срещам разбиране. Кой е виновен в момента? Хората не искат да се доверят на официалната медицина", сподели д-р Спасов.

Медикът обясни, че дори при контакт с болен от морбили, може да се направи ваксина, за да се предотврати заболяване.

Но инкубационния период е 12 – 14 дни, понякога и 21, допълни д-р Спасов.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
