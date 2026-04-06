Взривиха корозирал снаряд, открит в Старозагорско

Специализиран екип от батальон за защита на силите в Стара Загора, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада вчера, 5 април, разузна, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2 мм кумулативен невъртящ се снаряд с взривател.

Боеприпасът е намерен в събота, при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово, област Стара Загора, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха под ръководството на капитан Иван Панайотов. Обезвреждането на снаряда е извършено на учебен център „Люляк“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Специализираният екип бе задействан по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

