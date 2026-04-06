Какво очаквате от властта след изборите? Анкетата на Actualno.com

Изборите наближават - остават по-малко от две седмици. Социологическите агенции на няколко пъти сменят разстоянието между първия и втория - "Прогресивна България" и ГЕРБ. А битката на последните също е от значение: в зависимост от подредбата на най-малките и изненадите там, могат да се преподредят няколко различни коалиции.

Електоралните тежести, както обикновено, ще зависят от две неща. Първо, колко от принципно негласуващите ще излязат до урните, и второ - дали някое скандално събитие - или изказване - би могло да мобилизира в последния момент още избиратели или да промени мнението им в определена посока.

В днешната анкета ще питаме нашите читатели за последствията. А именно: Какво очаквате от властта след изборите?

Преди да посочите своя отговор в анкетата (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

"Очакваме ли реална промяна в управлението на България след изборите?"

245 гласа (28 %) отговориха: "Да. Новите играчи и разместванията ще доведат до осезаема различна политика."

633 гласа (72 %) са на мнение: "Не. Властта ще се разпредели по нов начин, но ще остане пак толкова корумпирана."

А сега питаме за друго:

Какво очаквате от властта след изборите?

а) Реформа на съдебната система

б) Ревизия на предишните управления

в) Социални мерки - срещу инфлацията и високите цени

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.