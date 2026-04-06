Петролът отново тръгна нагоре: Кой разклати пазарите и докъде може да стигне новият скок?

Цената на петрола пак се повиши в началото на седмицата в ден, който за много пазари по света е неработен заради втория ден на Великден, на фона на продължаващите опасения за прекъсвания в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който засяга ключовия енергиен регион на Близкия изток, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,71 долара или 1,6 на сто до 110,74 долара за барел в азиатската търговия.

Котировките на американския лек суров петрол са нагоре с 0,71 долара или 0,6 на сто до 112,25 долара за барел.

Още в края на миналата седмица пазарите реагираха остро на ескалацията на напрежението. В последния търговски ден преди великденските празници котировките на американския сорт скочиха с над 11 на сто, а тези на сорта Брент – с близо 8 на сто, което представляваше най-голямото им дневно поскъпване от 2020 година. Повишението дойде след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че военните действия срещу Иран ще продължат.

Ключовият Ормузки проток

Ключовият Ормузки проток, през който преминава значителна част от износа на петрол от страни като Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства, остава до голяма степен блокиран вследствие на ирански атаки срещу корабоплаването след началото на конфликта на 28 февруари.

Заради затрудненията в доставките рафинериите по света търсят алтернативни източници на суров петрол, включително доставки от американското крайбрежие на Мексиканския залив и от Северно море. Търсенето на тези алтернативи води до по-агресивно наддаване и допълнително подкрепя цените.

Вчера Доналд Тръмп засили натиска върху Техеран, като заплаши с нови удари по енергийни и инфраструктурни обекти, ако стратегическият проток не бъде отворен.

Въпреки напрежението, отделни кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, което отразява селективна политика на Иран да допуска съдове от държави, които смята за приятелски настроени.

Междувременно перспективите за бързо прекратяване на конфликта остават ограничени. Според медийни публикации Иран е уведомил посредниците, че не е готов за преговори със САЩ в близките дни, което поставя усилията за примирие в задънена улица.

Допълнително влияние върху пазара оказва и решението на формата ОПЕК+ да увеличи добива с 206 000 барела дневно през май. Очаква се обаче този ръст да остане ограничен на практика, тъй като част от водещите производители срещат затруднения да увеличат производството в условията на конфликта.

Наред с това, руските доставки също бяха засегнати от атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура в Балтийско море.