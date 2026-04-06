Мащабни спонсори бягат от Кание Уест, оттеглят подкрепата си от фестивал в Лондон

Двама от основните спонсори на Wireless Festival в Лондон - Pepsi и Diageo, оттеглиха подкрепата си, след като стана ясно, че американският рапър Кание Уест ще бъде главната звезда на събитието. Британският министър-председател Киър Стармър също изрази загриженост, а организации срещу антисемитизма настояват правителството да забрани на рапъра да влезе в страната.

Pepsi, главен спонсор на фестивала, заяви пред АФП, че е решила да оттегли спонсорството си, без да посочва причина. Diageo, чиито марки е трябвало да бъдат партньори, също потвърди оттеглянето. "Информирахме организаторите за нашите опасения и към момента Diageo няма да спонсорира Wireless Festival 2026 г.", заяви говорител на компанията. Оперативната компания на фестивала Live Narion не е отговорила на запитването на АФП.

Притеснения на държавно ниво

Стармър заяви пред вестник "The Sun", че е "дълбоко обезпокоително" участието на Уест предвид "предишните му антисемитски забележки и прославянето на нацизма", като подчерта, че "антисемитизмът под каквато и да е форма е отвратителен". Британската благотворителна организация "Кампания срещу антисемитизма" призова премиера да не бъде "страничен наблюдател" и да забрани влизането на Уест в страната като чужд гражданин, чието присъствие не е "в интерес на обществото".

Уест - известен сега като Йе - е обявен за участие в три вечери на Wireless Festival в Лондон през юли като част от европейското си завръщане. Европейският тур вече срещна съпротива - кметът на Марсилия заяви, че рапърът "не е добре дошъл" за концерт там. Уест е изразявал съжаление за антисемитските си изблици, приписвайки ги на биполярното си разстройство. През май 2025 г. той пусна песен, наречена "Хайл Хитлер", забранена след това от основните стрийминг платформи, припомня БГНЕС.