Беда за мнозина - Как магнитните бури ни въздействат и как да се изправим срещу тях

Дните с магнитни бури са истинско наказание за сериозен процент от хората. Тук обаче ще обсъдим абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви предоставим начин, по който да разбирате с пълна валидност в кой период ще се появат магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Установено е, че почти 50 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а напоследък броят им повишава растежа си. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт могат да бъдат забелязани дори ден или два преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Има обаче и добра новина - всеки може да се приспособи и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са адски полезни и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще стане дума за онова, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

А дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. Характерна е също по-слаба работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Усещането за задух е обичайно.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Как да се храним правилно по време на магнитна буря

Какво ще консумирате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за тонуса ви. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Чудесно подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат особено силно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което е много важно за вас в този момент . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се приема повече риба.

• Най-важните навици, които да спазвате

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни лежерни 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Докато траят магнитните бури извадете от менюто си пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и шофирайте само в кратки дистанции.

Информацията за бурите - ето тук

Факт е, че в онлайн средата е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

