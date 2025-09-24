Ето как консумацията на боровинки променя начина, по който стареете

Широко известно е, че боровинките се считат за суперхрана. Плодът е пълен с жизненоважни витамини, хранителни вещества и антиоксиданти, които поддържат цялостното здраве и благополучие, което го прави отлично допълнение към добре балансирана диета. Хранителният профил е впечатляващ, като една чаша осигурява впечатляващите 25% от препоръчителната дневна стойност на витамин C.

Освен това, те могат да помогнат за намаляване на вредния оксидативен стрес и предотвратяване на увреждането от свободните радикали. Диетологът Джулия Зумпано от клиниката в Кливланд, обяснява: „Антиоксидантите създават бариера или щит около клетката, за да я предпазят от увреждане.“ Ключовият вид антиоксидант, открит в боровинките, антоцианинът, е отговорен за наситено синия им оттенък и много от най-значимите им ползи за здравето. Изследване, публикувано в Nutrients, разкрива, че антоцианините могат да регулират кръвното налягане и има значителни доказателства, сочещи, че те могат да намалят риска от развитие на сърдечни заболявания.

Как боровинките променят начина, по който стареете?

Сега може би има още една причина да добавите скромната боровинка към списъка си за пазаруване: Тя може да има положителен ефект върху здравето на мозъка, според проучване от 2022 г., публикувано в Nutrients. То установява, че в продължение на 12 седмици участниците, които консумират по половин чаша боровинки дневно, са наблюдавали значително подобрение в „бързината на реакциите, ученето и дългосрочната памет“. Само това може да е достатъчна причина да увеличите приема си на боровинки, независимо дали се интересувате от подпомагане на когнитивните функции чрез естествени средства или просто искате да следвате старата поговорка „ти си това, което ядеш“.

Как боровинките подпомагат здравето на мозъка

„Има епидемиологични данни, които сочат, че хората, които консумират ягоди или боровинки редовно, имат по-бавен темп на когнитивен спад с напредване на възрастта“, обяснява Робърт Крикориан, който ръководи изследването в Университета в Синсинати по темата, пред Фондацията за изследване на Алцхаймер към Центъра Фишър. Информацията установява, че флавоноидите в боровинките могат да неутрализират свободните радикали, отговорни за клетъчното увреждане. Ако не се контролира, този вид увреждане може да допринесе за свързан с възрастта когнитивен спад и да увеличи риска от невродегенеративни състояния като болестта на Алцхаймер.

Това, което прави флавоноидите особено мощни, е способността им успешно да преминават кръвно-мозъчната бариера и активно да поддържат когнитивната функция. Веднъж попаднали в мозъка, те могат да помогнат за намаляване на въздействието на свободните радикали и да намалят възпалението. И двете са свързани с често срещани проблеми със здравето на мозъка, като загуба на паметта и забавена обработка на информация. Някои изследвания дори показват, че диетите, богати на флавоноиди, са свързани с подобрена памет, учене и цялостна мозъчна дейност с напредване на възрастта.

Каква връзка имат фибрите?

Една чаша боровинки съдържа поне 4 грама фибри - и има силна връзка между червата и мозъка. Всъщност, според психолога д-р Марго Грийн „Това е най-добрата връзка между ума и тялото“. Тя обяснява, че червата не само служат като храносмилателен център на тялото, но и доставят съобщения до мозъка, за да поддържат цялостната функционалност. Когато червата ви са в добра форма, те поддържат блуждаещия нерв, основната връзка, чрез която комуникират с мозъка ви.

Увеличаването на приема на фибри е мощен начин да осигурите гладкото функциониране на червата ви. Колкото по-силни са те, толкова по-ефективна е комуникацията им и толкова по-здрав е вашият микробиом. Когато микробиомът е в добра форма, той произвежда жизненоважни постбиотици по време на храносмилателния процес, които минимизират възпалението на мозъка. Той също така поддържа производството на серотонин, което насърчава по-добрия сън - друг ключов фактор, който защитава здравето на мозъка през целия живот. В същото време, консумацията на боровинки може да е от полза и за здравето на кожата ви, тъй като здравите черва могат да контролират множество кожни заболявания.

Кой НЕ трябва да яде боровинки?

