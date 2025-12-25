Албания се сдоби с Javelin

Албанските власти обявиха, че армията на страната официално е въоръжена с противотанковата ракетна система Javelin, считана за една от най-модерните отбранителни системи, използвани от държавите-членки на НАТО. Информацията беше разпространена от албанското Министерство на отбраната, като се посочва, че това е значителна стъпка в модернизацията на въоръжените сили, съобщи Скопје1.мк.

Значението на Javelin за Албания

Министърът на отбраната Пиро Венгу подчерта, че пристигането на системата Javelin е резултат от тясно сътрудничество със стратегическия съюзник Съединените щати. Според него това оборудване значително укрепва отбранителните способности на Албания и представлява важна стъпка в постигането на целите за модернизация на армията.

Венгу подчерта, че въвеждането на „Javelin“ увеличава способността за възпиране, подобрява оперативната съвместимост с НАТО и пряко допринася за укрепване на националната сигурност. Системата, както се посочва, е ключов елемент за сухопътната отбрана и позволява на албанските сухопътни сили по-ефективно да се справят със съвременните и напреднали заплахи, в съответствие със стандартите на Алианса.

Как се стигна дотук?

Албания е поръчала системата Javelin като част от програма за военно сътрудничество със Съединените щати, чрез механизмите за продажба на военно оборудване в чужбина. Според Министерството на отбраната тази инвестиция е част от дългосрочна стратегия за модернизиране на въоръжените сили, увеличаване на способностите за възпиране и пълно съответствие с възможностите и доктрината на НАТО.

Повече за Javelin

В изявлението се посочва още, че Javelin е противотанкова ракетна система от последно поколение, изключително ефективна срещу танкове и други бронирани машини, която се използва широко от армиите на НАТО.

Това е преносима противотанкова система, която се изстрелва от рамо и действа на принципа „стреляй и забрави", позволявайки на пехотата от прикритие да порази бронирана машина, особено от горната, по-слабо защитена страна, и веднага да смени позицията си.