От Дания се подиграват на Тръмп: Скоро ще започнем да си купуваме щати от САЩ

Не че сме доволни, но настоящият темп на растеж в Дания е приличен. Скоро ще започнем да купуваме щати в САЩ", написа в платформата Х Расмус Ярлов, ръководител на Комитета по отбрана на датския парламент. Датският политик добави, че винаги е харесвал Ню Хемпшир и дори е изразил интерес да купи Хавай. Думите му идват след като американският президент Доналд Тръм обясни, че САЩ се нуждае от самоуправляващата се датска територия Гренландия "заради националната си сигурност", което се случи ден след като предизвика гняв в Копенхаген с назначаването на специален пратеник за острова.

"Имаме толкова много минерални находища, петрол и всичко останало. Имаме повече петрол от всяка друга страна в света. Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме", изтъкна Тръмп преди дни.

Отговорът на Дания

Дания привика във външното министерство американския посланик в Копенхаген за разговор, след като Тръмп обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че назначението е било напълно неочаквано, и определи публичните изказвания на Ландри като "напълно неприемливи".

Ландри, републиканец като Тръмп, написа в социалните мрежи, че е "чест" да служи на Тръмп в усилията "Гренландия да стане част от САЩ". Тръмп обяви назначението на Ландри късно в неделя, като написа в платформата си "Трут соушъл", че Ландри разбира "колко съществена е Гренландия за нашата национална сигурност". ОЩЕ: Тръмп обясни защо страната му се нуждае от Гренландия