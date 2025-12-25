"Изкупителната" година на Стили Николова, изпитанията на ансамбъла и новите звезди в художествената гимнастика през 2025 г.

През изминалите 12 месеца българската художествена гимнастика отново заемаше централно място на световната карта. 2025 година беше белязана от големи очаквания, смели промени и изпитания. След олимпийската буря в Париж и оттеглянето на Боряна Калейн и три момичета от ансамбъла, българският отбор влезе в нов цикъл с подмладен състав, нови програми и ясно заявени амбиции. Индивидуалните ни гимнастички продължиха да пишат история, ансамбълът премина през трудни уроци, а девойките дадоха категорична заявка, че бъдещето е повече от обещаващо. Всичко това превърна 2025-а в година на промяна, сблъсък с реалността и надежда... година, която очерта посоката към олимпийските мечти за Лос Анджелис 2028.

Стилияна Николова блестя най-ярко през 2025 година

Стилияна Николова за поредна година бе част от световния елит и се бореше за първото място на всяко състезание. Отърсила се от провала в Париж миналото лято, тя се появи на килима с нова визия и по-гладна за успех отвсякога. Николова започна убедително сезона с първото си място на многобоя на Купа София със 115.950 точки. На последвалата Световна купа в столицата Стили остана на крачка от златото в многобоя, завършвайки втора, но пък се качи на най-високото стъпало след изпълненията си с топка и обръч. На Световната купа в Баку родната грация остана трета в първия ден, а в следващия прибави сребро на бухалки към колекцията си. На Европейската купа отново в азербайджанската столица пък взе три златни и едно сребърно отличие.

Николова продължи силното си представяне на Европейското първенство в Талин, където остана втора в многобоя, но пък взе три златни медала на отделните уреди - топка, обръч и бухалки. Световната купа в Милано бе микс от емоции за 20-годишната ни грация, която завърши четвърта в многобоя, а после спечели злато на бухалки, сребро на топка и бронз на обръч. Тогава дойде моментът за най-важното състезание за година, а именно Световното първенство в Рио де Жанейро. Стили отново демонстрира класата си и стана световна вицешампионка с най-висока лична оценка за годината от 119.300 точки. Тя прибави и два сребърни медала на обръч и лента, както и трето място на бухалки, за да завърши годината по изключително успешен начин и да даде заявка за 2026-а.

2025-а роди нови звезди на килима

Другата ни водеща гимнастичка Ева Брезалиева също показа грацията си и записа солидни резултати като 6-о място на Европейското в Талин и 8-о на Световното в Рио де Жанейро. Тя може да се похвали още с медал от Световната купа в София, където зарадва родната публика с бронза си на бухалки. На голямата сцена изгря още една родна грация в лицето на Дара Стоянова. Тя участваше в редица международни турнири и първите световни купи за сезона, както и на Европейската купа в Баку. Стоянова записа най-сериозния си успех именно в азербайджанската столица, където завоюва бронз на топка и сребро на обръч. Много добро впечатление оставиха още Деница Минкова, Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова. Очаква се през следващата година все по-често да виждаме новите звезди на най-големите турнири.

Трудна година за новия ансамбъл

Ансамбълът на България пък изпраща една година на възходи и падения. Както е известно, след Олимпийските игри в Париж миналото лято старият състав се разпадна и от него останаха единствено София Иванова и Рейчъл Стоянов. Новите момичета на Весела Димитрова бяха Алина Коломиец, Сузан Пуладиан, Даная Атанасова и Виктория Георгиева. В първото си голямо състезание - на Световната купа в София, те останаха на крачка от медалите в многобоя, но заслужиха първото място при изпълнението си с пет ленти в следващия ден. На Световната купа в Баку ансамбълът ни триумфира в многобоя, а на Европейската купа взе две сребърни отличия от многобоя и съчетанието с пет ленти и злато за композицията си с три топки и два обръча.

Тогава дойде първият голям тест за момичетата на Весела Димитрова, а именно Европейското първенство в Талин. За огромно съжаление то не премина по план, като отборът ни остана на 15-а позиция от общо 19. Този резултат предизвика Димитрова да направи сериозни промени и размествания в композициите. Те обаче не дадоха очаквания резултат, тъй като на Световното първенство в Рио тимът ни отново остана извън подиума, завършвайки на 6-а позиция. Това лиши България и от запазване на световната си титла в отборната надпревара. Въпреки спада, Димитрова вярва в своите избранички и е категорична, че през следващите години тези момичета ще постигнат велики успехи. Очакваме това да се покаже още през 2026 година, когато започват олимпийските квалификации за Игрите в Лон Анджелис 2028.

Бъдещето на българската художествена гимнастика е в сигурни ръце

Докато женският ни ансамбъл имаше сериозни проблеми през годината, девойките ни бяха безупречни почти при всяко излизане на килима. Рая Божилова, Йоана Мотева, Анания Димитрова, Габриела Трайкова, Ивайла Велковска и Елена Христова станаха абсолютни световни шампионки на многобоя по време на Световното първенство в София, а после спечелиха злато на пет обръча и бронз за съчетанието си пет чифта бухалки. Магдалена Вълкова пък стана световна шампионка на обръч и трета на лента. А България, представена от ансамбъла, Вълкова, Алекса Рашева и Анастасия Калева, спечели златните медали в отборната надпревара. Така, с шест медала от най-големия формат за девойки, спокойно може да се каже, че бъдещето на българската художествена гимнастика е в сигурни ръце.

Големите събития по света и у нас отвъд килима

Отвъд килима събитията не бяха по-малко интересни. Огромни промени съпътстваха родния лагер, но и основната конкуренция. Сред най-любопитните моменти бяха напускането на Ирина Винер и Евгения Канаева от националния отбор на Русия. Друга велика руска треньорка пък разбуни духовете с коментар за българските гимнастички. Според Вера Шаталина родните грации нямат хубава фигура и винаги това им е било проблем. Илиана Раева не се поколеба да постави Шаталина на място с думите: "Явно е, че загубата от Токио е нанесла непоправими щети." Най-важната новина за руската художествена гимнастика обаче остава, че от 2026 година тя отново ще бъде на международната сцена и вратите към Игрите в Лос Анджелис 2028 са отворени.

В края на годината пък дойдоха големи промени за националния ни отбор девойки. Бившата треньорка на ансамбъла за девойки Кристина Илиева бе назначена за старши треньор на индивидуалните състезателки. Жанина Иванова пък ще поеме поста ѝ начело на ансамбъла. Промени ще има и при жените, но не в треньорския щаб, а в програмата на водещите ни гимнастички. Ева Брезалиева ще участва с изцяло нови съчетания, докато Стилияна ще запази сегашните си композиции с всички уреди, освен с обръч. Междувременно Бранимира Маркова заяви, че целта за 2026 година е налагането на поне две по-млади гимнастички в националния отбор.

Така българската художествена гимнастика изпраща една година, изпълнена с емоции, възходи, падения, надежда и спокойствие за бъдещето. Водещите ни грации и ансамбълът ще потърсят съвършенството през следващата година и със сигурност ще бъдат на 100% за олимпийските квалификации. Девойките пък, които вече доказаха, че са на световно ниво, ще се борят за мястото си на голямата сцена. Както Илиана Раева каза, родните гимнастички отново показаха, че са на "космическо ниво", а през предстоящите 12 месеца ще видим дали полетът им ще ги отведе още по-далеч, отвъд познатите граници на съвършенството.

Автор: Дария Александрова