"Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

Американският президент Доналд Тръмп отново имам проблем с журналист. Този път той се нахвърли върху Стивън Колбърт, водещия на The Late Show with Stephen Colbert по телевизионния канал CBS. На 24 декември, в навечерието на Коледа, Тръмп предложи на телевизията "да приспи" водещия, обявявайки, че това е "най-хуманното нещо, което могат да направят".

Личните си нападки към водещия Тръмп изля в своята социална плаформа Truth Social:

"Стивън Колбърт е жалък загубеняк, на когото му липсва талант или каквото и да е друго, необходимо за успех в шоубизнеса. (...) Стивън се храни с омраза и гняв – ходещ мъртвец! CBS трябва да го приспи, ВЕДНАГА, това е най-хуманното нещо, което могат да направят", написа Тръмп.

Още: Тръмп: Весела Коледа на всички, включително и на изметта

CBS вече беше решила да спре "Късното шоу" - още през юли от медията обявиха, че предаването на Колбърт ще се излъчи за последно през май 2026 г. Явно обаче за Тръмп това не е достатъчно, защото в публикацията пише, че Колбърт няма никакъв рейтинг и предаването му само се е "влошило".

Американският президент не за първи път нагрубява журналисти. В края на ноември, например, нарече репортерка "глупава" след като тя му зададе въпрос за проверката на афганистански имигранти. Поредна обида на Тръмп към журналистка (ВИДЕО)

Пак през ноември той се разгневи на репортаж в "Ню Йорк Таймс", който се фокусираше върху възрастта му и нарастващите признаци на умора, и нарече авторката на статията "грозна". За друга журналистка пък използва определението "прасенце".

Още: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи