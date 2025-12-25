"Дано той да умре!" В коледното си обръщение Зеленски изрече най-силното желание на украинците (ВИДЕО)

От древни времена украинците вярват, че в нощта срещу Рождество Христово небесата се отварят и желанията със сигурност се сбъдват. Затова отправяме едно пожелание от името на всички украинци - Нека той да умре! Това каза във видеообръщението си към народа си навръх Коледа украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руския диктатор Владимир Путин, който четвърта година води кървава пълномащабна война срещу сънародниците му.

"Днес всички споделяме една мечта и отправяме едно желание за всички нас. "Нека той умре", ще си каже всеки. Но когато се обръщаме към Бог, разбира се, искаме повече. Искаме мир за Украйна. Борим се за това и се молим за това. И го заслужаваме", каза Зеленски.

"Нека всяко украинско семейство да живее в съгласие, всяко украинско детенце да се радва на подарък, да се усмихва и да запази онази детска вяра в доброто и чудесата. Нека очите на нашите деца, на нашите родители, на нашите близки най-накрая да спрат да плачат. Нека възтържествуват доброто и правдата, да възтържествува мирът. Нека ни има нас и Украйна", каза президентът.

"В навечерието на Коледа руснаците за пореден път показаха кои са всъщност. Масирани обстрели, стотици "Шахед"-и, балистични ракети, "Кинжал"-и - имаше от всичко това", каза Зеленски.

Така правят безбожниците, тези, които нямат абсолютно нищо общо с християнството или с каквото и да е човешко, каза още той.

Във видеото по-долу около 6:22 мин.

President Zelensky extended Christmas greetings to Ukrainians, highlighting national unity:



“Millions of us will look to the sky tonight for the first star...over Kyiv, Zakarpattia, Odesa, or Kupyansk. No matter where we are, Ukrainians are together today, celebrating Christmas… pic.twitter.com/VZT4xy5MUg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2025