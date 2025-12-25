Любопитно:

Путин изпрати ядрени бомбардировачи да заплашват Великобритания

25 декември 2025, 19:11 часа
Владимир Путин изпрати ядрени бомбардировачи, за да заплашват Северна Великобритания с коледен полет на дълги разстояния над Норвежко море, пише британското издание The Mirror. НАТО беше принуден да пусне военни самолети, за да наблюдава тромавите руски "Мечки". Изтребители Су-33 ескортираха бомбардировачите с голям обсег на пътуване, пише още британското издание. Това обаче далеч не е първият път, когато Русия нарушава въздушното пространство и извършва провокации в близост до страни от НАТО, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. 

Отговорът на Москва

„Далечни бомбардировачи Ту-95МС на руските въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Баренцово и Норвежко море“, съобщиха от московското министерство на отбраната. „Продължителността на полета беше повече от седем часа.

„На определени етапи от маршрута бомбардировачи с голям обсег са били ескортирани от изтребители на чужди държави“, се казва в руското изявление, в което не се посочва кои въздушни сили на НАТО са прехванали самолета Ту-95МС.

"Мечките" - основна част от ядрената триада на Путин

Норвежко море се намира на североизток от Шотландия, между Норвегия и Исландия. Самолетите - известни като "Мечките" - са пуснати за първи път през 50-те години на миналия век, но все още са основна част от ядрената триада на Путин. Супер шумните бомбардировачи са единствените в света стратегически бомбардировачи с витло.

Самолетите са използвани и за нанасяне на опустошителни удари с конвенционални ракети, причиняващи широкомащабни смъртни случаи и разрушения в Украйна. По-рано този месец бойните самолети на НАТО бяха изстреляни след една от най-тежките ракетни атаки срещу Украйна от силите на Путин. ОЩЕ: Руски шпионски самолет и балони от Беларус: Полша вдигна изтребителите си

