Китай обяви война на климатичните промени: Водите вече се движат по друг начин

Борбата срещу климатичните промени продължава да бъде на първите страници на вестниците, въпреки че в последно време решението на този проблем не изглежда толкова спешно. Една от страните, която прави най-много за борбата с този проблем, е Китай. Оказва се, че страната, ръководена от Си Дзинпин, прави всичко възможно, за да спре деградацията на земята, като засажда дървета и възстановява пасищата.

По този начин те преместват цялата вода в страната по невероятни начини. Проучване, публикувано на 4 октомври в списанието "Earth's Future", разкрива, че през последните 20 години са настъпили големи промени по отношение на сладката вода и екосистемите. "Установихме, че тези промени в земното покритие преразпределят водата", заяви съавторът на проучването Ари Стаал пред "Live Science". Голямото постижение на Китай е, че е осъществено мащабно залесяване по такъв начин, че са възстановени екосистемите и е рестартиран водният цикъл. Стаал обясни, че благодарение на евапотранспирацията е било възможно да се премести вода. "Това е особено изразено в горите, тъй като дърветата могат да имат дълбоки корени, които им позволяват да достигат до вода по време на суша", каза той пред научното издание.

Великата зелена стена

Снимка: iStock

Гористата площ е нараснала от 10% на 25% от 1949 г. насам. Един от ключовете за разбирането на целия този процес е Великата зелена стена, която беше създадена преди повече от 45 години. През тези пет десетилетия тя допринесе значително за увеличаването на горската покривка на Китай от 10% през 1949 г. до 25% днес. Правителствени служители обявиха, че ще продължат да засаждат дървета, за да контролират опустиняването.

Други проекти, които са направили това възможно, са програмите "Зърно за зеленина" и "Защита на естествените гори". Първата има за цел да превърне земеделските земи в гори, а втората забранява сечта в първичните гори и подкрепя повторното залесяване, пише "Marca".

Цялото проучване ще откриете в публикацията на "Earth's Future".

