Най-важните новини за деня: 25 декември 2025 г.

ГОДИНАТА НА ЕВРОТО И ПРОТЕСТИТЕ: ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ЗА 2025-А (ВИДЕО)

Най-важните събития през отминаващата 2025 г. във вътрешнополитически план са въвеждането на еврото в България и многохилядните протести в София, в страната и в чужбина, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. Разбира се не на последно място през годината се открояваха и нестихващите скандали в съдебната власт. Тези събития коментира в предаването Студио Actualno социологът от агенция Алфа Рисърч Геновева Петрова: “Аз ще си позволя да откроя на първо място присъединяването ни към еврозоната. Поставям го на първо място по няколко причини: Първо, че това наистина беше процес, който по един или друг начин консолидира немалка част от обществото. Да, разбира се има и своите противници, но е процес, с който България завършва пълноценната си интеграция в рамките на Европейския съюз (ЕС) – усилия, които нашето общество полага от няколко десетилетия насам".

ПУТИН Е ЧЕСТИТИЛ КОЛЕДА НА ТРЪМП: "АНАЛИЗИРА" МИРНИЯ ПЛАН

Руският диктатор Владимир Путин е честитил Коледа на американския президент Доналд Тръмп, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в четвъртък, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Той добави, че Русия анализира документите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, които бяха върнати в Москва, заяви . „Мирният план, представен от Кирил Дмитриев след срещата в Маями, се анализира. Следващите стъпки ще зависят от решенията на Владимир Путин “, каза говорителят.

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2025 Г. В ЦИТАТИ: "ЖДРОЛЬО" и "КУРТИЗАНКА" СИ ЖИВЕЯТ В СВИНСКАТА ДЪРЖАВА (СНИМКИ)

"Втори път читателите се срещат с Иванчо Йотата. ... Иванчо беше ученолюбив и не се мислеше за прост човек. Той преди няколко време например, в кафенето беше казал на господин Фратя по повод на българското правописание: "Време е, ние, учените, тоест, да се соберем и влезнем в соглашение… трябва да оправим язика и прочия". Той се изразяваше по книжовно и говореше на мющериите си: "Вчера ми дойдоха маслини от важна степен и с твърде способна цена".

"ПОДАРЪК" ЗА КОЛЕДА ОТ ПУТИН: ЧЕТИРИ РЕГИОНА НА УКРАЙНА СА БЕЗ ТОК (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изглежда е направил своеобразен "коледен подарък" по кремълски, като е оставил четири региона на Украйна без ток в нощта на 25 декември, когато християнският свят отбелязва Рождество Христово. Липсата на електричество се дължи на руска атака срещу енергийния сектор на Украйна. Засегнати са ерниговска, Сумска, Днепропетровска и Харковска, но поради последствията от предишни руски обстрели без ток остават и потребителите в Одеска област.

РУСИЯ НЕ ХАРЕСВА МИРНИЯ ПЛАН НА САЩ И ПАК ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ. РАЗСЕКРЕТИХА СТЕНОГРАМИ НА ПУТИН ЗА УКРАЙНА И НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Както се очакваше, Русия отхвърля 20-точковия мирен план, разработен от САЩ след активни разговори с представителите на Украйна. Проектодоговорът бе представен пред медиите вчера, 24 декември, от украинския президент Володимир Зеленски, който допусна оттегляне от Донбас при определени, твърди условия, а също така посочи, че окупираната АЕЦ "Запорожие" може да се използва съвместно от Вашингтон, Киев и Москва. Явно и тези отстъпки обаче не се нравят на Кремъл - 28-точковият мирен план на Стив Уиткоф, пратеника на Доналд Тръмп, който бе писан под явната диктовка на Русия, със сигурност е бил по-привлекателен в контекста на практически поисканата капитулация на Украйна 2025 г.

ЛЮБОВНИ ИСТОРИИ И СКАНДАЛНИ РАЗДЕЛИ В СВЕТОВНИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ШОУБИЗНЕС

През 2025 година светът на знаменитостите буквално се превърна в сцена на любов, страст и драми, които не спряха да вълнуват феновете и медиите. От бляскави годежи и пищни сватби, до внезапни раздели и скандали - всяка новина за личния живот на известните личности се вплиташе в гореща тема за разговор. Тази година показа, че независимо дали става дума за международни суперзвезди или родни риалити герои, любовта и драмата винаги вървят ръка за ръка под светлините на прожекторите, а публиката не спира да следи всяко тяхно движение с нетърпение и любопитство.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ СПОРТА В ACTUALNO.COM ПРЕЗ 2025: НОВИНИ | РУБРИКИ | КОМЕНТАРИ | ИНТЕРВЮТА | ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ 2025

В спортен план - година на нови изключителни подвизи, но и на гръмки скандали. През призмата на българския спорт на преден план изпъкна историческият триумф на националния отбор по волейбол, който стана втори в света на Световното първенство за мъже във Филипините. А спортисти като Карлос Насар, Никола Цолов, Алберт Попов, Тервел Замфиров, Стилияна Николова, Радослав Росенов, Рами Киуан, Иван Иванов, Александър Василев и много други ни дадоха нови поводи за гордост. Отвъд успехите водещите спортни новини бяха големите скандали - в Българския олимпийски комитет, в борбата, в щангите...

ИСТОРИЯТА НА СКЪСАНАТА ОБУВКА, КОЯТО ДОНЕСЕ СВЕТОВНА ТИТЛА НА ГЕРМАНИЯ

65 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада. В историята на футбола сме свикнали да виждаме и чуваме всякакви истории. Някои са героични. Някои комични. А някои направо са толкова странни, че стоим и се питаме: „Това истина ли е?“. Днес ще ви разкажем една точно такава история. Героична, комична, но и напълно реална. Историята за това как една скъсана обувка донесе световната титла на Германия през лятото на 1990 година.