Лесни новогодишни ритуали, които носят изобилие през цялата година

Независимо дали си оставате вкъщи или излизате, за да отпразнувате Нова година, има няколко малки новогодишни ритуала, които носят изобилие през цялата година и могат да ви гарантират, че ще се възползвате максимално от това ново начало. Разбира се, празнуването с приятели и семейство, обличането специално и умишленото наслаждаване на нещата, които обичате, ви гарантира създаването на страхотни спомени, но винаги има място за проявление.

В новото начало се крие сила, както обяснява д-р Джен Замзов, специалист по етика в здравеопазването, независимо дали става въпрос за нов ден, трансформираща промяна в живота или началото на нова година. Като си поставяте намерения, планирате и оставате в настоящето, докато навлизате в тези нови глави, вие не само създавате пространство за растеж в живота си, но и си осигурявате достатъчно място за изцеление, здравословни нови връзки и изобилие.

Ето 11 малки новогодишни ритуала, които носят изобилие през цялата година

1. Задаване на намерения с напитките ви

Д-р Диана Рааб предполага, че практикуването на този вид целенасоченост не е задължително да се ограничава само до ново начало като Нова година, а е възможно да включите тази осъзнатост и в ежедневието си.

Като си водите дневник сутрин или намирате начини да си поставяте намерения чрез навици през целия ден, вие приоритизирате самосъзнанието по начини, които гарантират, че оставате „присъстващи“ през красотата на ежедневието.

Как прекарваме времето си в преходните моменти е начинът, по който прекарваме живота си. Бъдете съзнателно на какво давате приоритет.

2. Изгаряне на „старото“, за да се направи място за „новото“

Има редица ритуали, които могат да ви помогнат да се освободите от болката, непродуктивните спомени и взаимоотношенията, които вече не ви служат през новата година.

Въпреки че изглеждат различно във всяка култура и домакинство, като например традицията Años Viejos в Еквадор или чупенето на чинии в полунощ, те могат да ви гарантират, че ще освободите здравословно пространство за новото през предстоящата година.

Независимо дали са със себе си или с други, осъзнаването на начина, по който се освобождавате от неща, които вече не ви служат, започва с поставянето на граници.

След като счупите чиниите си, изгорите старите си спомени или изхвърлите документи с неща, които оставяте след себе си, помислете как ще се представите през новата година.

Кого пускате? Какви навици трябва да приоритизирате, за да продължите да ръководите с тези намерения

3. Ядене на храни, носещи късмет

В различните култури и държави има разнообразие от „късметлийски“ храни, които могат да донесат изобилие в новата година, особено в комбинация с определени умишлени поговорки и ритуали.

Например, испанска традиция е да се ядат 12 гроздови зърна в навечерието на Нова година, като някои хора предлагат да се ядат преди полунощ или през първите 12 секунди на Новата година.

Проявявайки късмет и изобилие, всяко грозде е предназначено да символизира един месец от годината, помагайки ви умишлено да проявите продуктивна, пълноценна и здравословна година.

Други храни като зеле за богатство, ориз за късмет, леща за просперитет или юфка за дълголетие могат да бъдат перфектен ритуал за късна вечеря в новогодишната нощ, помагайки ви да си поставите намерения с практика, на която вече се отдавате.

4. Почистване на вашето пространство

Почистването на пространството ви и осигуряването на комфортна домашна среда за навлизане в новата година не само ви дава по-голям шанс да спазите новите си обещания, но и помага за облекчаване на стреса и разчистване на ума ви.

Независимо дали сме наясно с това или не, стресът, хаосът и безпорядъкът в нашето пространство са склонни да се просмукват в емоционалното ни здраве, предизвиквайки раздразнителност и фрустрация по непродуктивни начини.

Въпреки че почистването в новогодишната нощ може да бъде продуктивно за премахване на безпорядъка и освобождаване на място за растеж, някои хора предполагат, че е лош късмет да продължите с почистването на 1 януари, твърдейки, че това всъщност премахва просперитета, изобилието и късмета, за чието проявление сте отделили време умишлено.

5. Изработване на табло за визия

Особено за хора, които се затрудняват с изграждането на атмосфера или с това да запазят стремежите и решенията си в строг планер, вижън бордингът може да бъде един от малките новогодишни ритуали, които носят изобилие през цялата година.

Вместо да се фокусирате прекалено върху конкретни задачи или постижения, използвайте този ритуал, за да проявите бъдещото си аз.

Независимо дали черпите информация от списания, преглеждате Pinterest или разпечатвате снимки, създаването на ясна картина за това как си представяте живота си може да бъде овластяващо и силно в навечерието на новата година.

6. Носенето на червено бельо

Италианският ритуал за носене на червено бельо в новогодишната нощ не е нов - с корени отпреди стотици години - но се е развил с течение на времето, придавайки ново значение на изобилието, просперитета и късмета в любовта с настъпването на новата година.

Като носите червено бельо, понякога обърнато наопаки, в навечерието на Нова година и през новата година, можете умишлено да проявите изобилие и просперитет през новата година.

В зависимост от това в коя област от живота си се надявате да процъфтявате, поставете си намерения, докато се обличате или докато сваляте бельото си в края на вечерта, още една част от еволюиралия ритуал, предназначен да пречисти новата година за ново начало.

7. Купички с монети

Твърди се, че е започнал в Шотландия , ритуалът за поставяне на монети пред всеки вход на дома ви в новогодишната нощ се счита за проява на богатство и изобилие.

Като благославяте монетите, преди да ги поставите – на прозорци, врати и гаражи – и ги внесете вътре, когато се върнете у дома в навечерието на Нова година, този ритуал има за цел да помогне на хората да проявят бъдещото си богатство, независимо дали става въпрос за финансово изобилие, новородено бебе или дори връзка

8. Полунощна благодарност

Въпреки че много от малките новогодишни ритуали, които носят изобилие през цялата година, са изключително пригодени и специфични, има целенасочени практики, които могат да се впишат в вашия график, рутина и уникални решения.

Като изразявате благодарност в полунощ на Нова година, можете да проявите изобилие, просто като присъствате в тялото си.

Независимо дали записвате нашите проявления с подкана за дневник, фокусирана върху благодарността, или казвате на хората около вас колко много ги обичате, посрещането на новата година с благодатна и настояща енергия може да окаже дълбоко въздействие върху оформянето на вашата година.

9. Записване на целенасочени решения

Макар че е стереотипна и до голяма степен критикувана тенденция на новата година, възприемането на ритуала за поставяне на умишлени решения за новата година също може да бъде изключително полезно и овластяващо за проявяване на изобилие в живота ви.

Независимо дали ги записвате в навечерието на Нова година или прекарвате няколко дни в целенасочено създаване на обмислени цели, разберете как можете да ги включите в графика си за реални резултати.

Като се уверите, че следвате определени практики и навици, наред с вашите новогодишни обещания, както обяснява психологът Гай Уинч – да бъдете подробни, реалистични, да изготвите ясен календар и да си възприемете партньор, който ще ви носи отговорност – можете да извлечете максимума от новогодишните си обещания.

Дори и да са възвишени, намерете начини да включите в рутината си малки ежедневни навици, които да ви мотивират и вълнуват за постигането на целите ви, вместо да ги оставяте неусетно да избледняват сред хаоса на рутината ви.

10. Пътуване с празен куфар

Ако прекарвате Нова година на почивка или пътувате към дома от празнични тържества, уникалният ритуал на носене на празен куфар може да ви донесе нови преживявания, спонтанност и повече пътувания през новата година.

Като създава буквално пространство за повече вълнение през новата година, този латино ритуал може да бъде също толкова силен, ако просто се разхождате из квартала си с празен куфар.

11. Слагане на имел под възглавницата

Ирландска традиция за хора, търсещи любов или здрав романтичен партньор през новата година, малкият ритуал за поставяне на имел под възглавницата в новогодишната нощ може да ви помогне съзнателно да проявите изобилие през новата година.

С легенди, които предполагат, че растението помага на хората да мечтаят за идеалния си партньор в навечерието на новата година, проявлението на вашия перфектен партньор не е задължително да бъде изключително осъзната дейност.

Както при всеки друг ритуал за Нова година, намирането на начини да добавите намерение към вашите практики може да гарантира, че активно приоритизирате собствените си нужди, а не пасивно желание, за което бавно ще забравите до февруари.