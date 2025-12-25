Спорт:

Мъж с черно наметало и златна маска прекъсна коледната служба в Кьолнската катедрала (ВИДЕО)

25 декември 2025, 19:40 часа 365 прочитания 0 коментара
Мъж с черно наметало и златна маска прекъсна коледната служба в Кьолнската катедрала (ВИДЕО)

Вечерта на 24 декември неизвестен мъж със златна маска и черно наметало се е втурнал към олтара насред препълнената с вярващи Кьолнска катедрала, изпълнявайки странен танц. Мъжът, нарушил тържествената и спокойна атмосфера на Рождество Христово, е бил спрян от служител на божия храм и изведен до изхода. 

Както се вижда от видео, мъжът не оказва съпротива, а хората наоколо са смутени от инцидента.

Според германската полиция никой не е пострадал и службата е продължила.

Още: Коледните продажби в Германия са разочароващи

Въпреки това германски медии пишат днес, че много посетители са останали шокирани от явната липса на уважение към традицията и вярата. "Във времена на зачестили нападения срещу християни това е тревожен знак", пишат и потребители в интернет.

Как италианец направи Кьолн световна парфюмна столица

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия Бъдни вечер Кьолн Рождество Христово Катедрала
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес