Мъж с черно наметало и златна маска прекъсна коледната служба в Кьолнската катедрала (ВИДЕО)

Вечерта на 24 декември неизвестен мъж със златна маска и черно наметало се е втурнал към олтара насред препълнената с вярващи Кьолнска катедрала, изпълнявайки странен танц. Мъжът, нарушил тържествената и спокойна атмосфера на Рождество Христово, е бил спрян от служител на божия храм и изведен до изхода.
Както се вижда от видео, мъжът не оказва съпротива, а хората наоколо са смутени от инцидента.
Според германската полиция никой не е пострадал и службата е продължила.
Въпреки това германски медии пишат днес, че много посетители са останали шокирани от явната липса на уважение към традицията и вярата. "Във времена на зачестили нападения срещу християни това е тревожен знак", пишат и потребители в интернет.
Ein Mann mit goldener Maske hat die Christvesper im Kölner Dom gestört, die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Eltern berichten von eingeschüchterten Kindern. Die Zahl antichristlicher Vorfälle und Straftaten ist zuletzt deutlich gestiegen.https://t.co/cHjcHXaf3a pic.twitter.com/vSOVKsQMJf— Apollo News (@apollo_news_de) December 25, 2025