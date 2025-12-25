„Вестник ли да му чета?“: Една от най-крилатите фрази в българския футбол

На 11 септември 2017 г. се играе мач от Първа лига между Септември София и Етър. Срещата завършва при резултат 1:1, а след нея звездата на столичани Борис Галчев дава интервю, в което се ражда и една от най-крилатите фрази в историята на българския футбол – „Вестник ли да му чета?“ Галчев вкара фамозен гол от пряк свободен удар, с който откри резултата, а изказването му дойде след въпрос как е успял да отбележи такова попадение.

Борис Галчев: „Малко ми е тежко да съм на това място“

Преди да премине в Септември през 2017 г. Борис Галчев игра за отбори като ЦСКА, Ботев Пловдив и Динамо Букурещ. Със сигурност по-големи отбори, с повече перспектива и амбиции. Това беше и една от темите в интервюто на Галчев след мача: „Малко ми е тежко да съм на това място. Аз съм играл в отбори, където винаги се е търсила победата. На младите мога да кажа, че всичко зависи от тях. Докато бях юноша нямахме такива шансове. Сега има повече шансове за младите футболисти. Виждате днес колко млади момчета имаше в отбора“.

„Лепнах му я в сглобката, вестник ли да му чета?“

На въпроса как е успял да вкара такъв фамозен гол Борис Галчев отговори: „Видях, че вратарят е застанал в ъгъла и му я лепнах в сглобката, вестник ли да му чета?“ Така се роди крилатата фраза, която повече от осем години по-късно се използва активно от футболната общност в България. След престоя си в Септември Галчев игра още за Царско село, Миньор Перник и Банско, като приключи кариерата си през 2023 г. Цялото му изказване за гола през 2017 г. може да видите във видеото:

