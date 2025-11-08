Лекувай се сам: Как магнитните бури могат да бъдат най-лесното сражение

Мрачните периоди с магнитни бури са изпитание за сериозен процент от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще обсъдим абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви разкрием начин, по който да разбирате с пълна валидност кога точно ще изригнат магнитни бури.

Дали бурите въздействат и на вас?

Установено е, че почти 46 % от хората имат проблеми с магнитните бури, а в последно време броят им повишава растежа си. Не всички от тях допускат, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се усещат, могат да бъдат усетени един или два дни преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но ако имате притеснения, те са излишни - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и сведе до минимум реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Истината е, че тези навици са много хубави за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще изброим онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Интересен въпрос: Метеочувствителни ли сте?

В случай, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Характерна за тях е също занижена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е често срещано.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и правилно хранене

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако обичате да готвите вкъщи, от варивата сега е дошъл момента за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Най-подходящият вариант е да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Редуцирайте месото, да се приема повече риба.

• 8-те най-важни навици

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Намалете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и не прекалявайте с шофирането.

Точна проверка - най-сигурното място за консултация

Навярно сте установили, че в социалните мрежи е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Съществува един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

