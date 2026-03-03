Любопитно:

Алкарас дебне Григор Димитров още във втория кръг в Индиън Уелс

03 март 2026, 16:33 часа 146 прочитания 0 коментара
Алкарас дебне Григор Димитров още във втория кръг в Индиън Уелс

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изтегли тежък жребий за турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс. Той ще стартира срещу французина Теренс Атман, от когото допусна загуба в Акапулко преди няколко дни. Ако този път Гришо успее да победи 24-годишния си опопент, във втория кръг българският тенисист ще има възможност да се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Григор Димитров отново срещу Атман на старта в Индиън Уелс

Алкарас има привилегията да започне директно от втория кръг, тъй като е поставен в схемата заради високия си ранкинг. В турнира ще участват и следващите ранкирани Яник Синер, Новак Джокович и Александър Зверев, които заедно с Алкарас оформиха финалната четворка на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.

Още: Въпреки ранното отпадане в Акапулко: Григор Димитров се изкачи в световната ранглиста

Григор Димитров и Карлос Алкарас

През миналата година Григор Димитров достигна до 1/8-финал в Индиън Уелс, преди да отстъпи именно на Алкарас. Този път обаче двамата могат да се срещнат значително по-рано в хода на турнира, тъй като Гришо загуби много места в световната ранглиста заради дългото си отсъствие от кортовете във втората половина на 2025-та. 

Иначе Григор Димитров има две победи и четири загуби срещу Алкарас. В статистиката с мачовете с Атман пък Гришо има една победа и една загуба. Очаква се Гришо да срещне Атман още в сряда вечер (4 март).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Григор Димитров проговори за кризата и новия си екип: „Вече знаем как искаме да се случват нещата на корта“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Индиън Уелс Карлос Алкарас
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес