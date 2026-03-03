Алкарас дебне Григор Димитров още във втория кръг в Индиън Уелс

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изтегли тежък жребий за турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс. Той ще стартира срещу французина Теренс Атман, от когото допусна загуба в Акапулко преди няколко дни. Ако този път Гришо успее да победи 24-годишния си опопент, във втория кръг българският тенисист ще има възможност да се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Григор Димитров отново срещу Атман на старта в Индиън Уелс

Алкарас има привилегията да започне директно от втория кръг, тъй като е поставен в схемата заради високия си ранкинг. В турнира ще участват и следващите ранкирани Яник Синер, Новак Джокович и Александър Зверев, които заедно с Алкарас оформиха финалната четворка на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.

През миналата година Григор Димитров достигна до 1/8-финал в Индиън Уелс, преди да отстъпи именно на Алкарас. Този път обаче двамата могат да се срещнат значително по-рано в хода на турнира, тъй като Гришо загуби много места в световната ранглиста заради дългото си отсъствие от кортовете във втората половина на 2025-та.

Иначе Григор Димитров има две победи и четири загуби срещу Алкарас. В статистиката с мачовете с Атман пък Гришо има една победа и една загуба. Очаква се Гришо да срещне Атман още в сряда вечер (4 март).

