Атака с дрон доведе до евакуация и прекъсване на турнир в ОАЕ, в който участва и Иван Иванов (ВИДЕО)

Тенис турнирът от сериите Чалънджър във Фуджайра в Обединените арабски емирства (ОАЕ), в който участва и българският суперталант Иван Иванов, е бил прекъснат заради атака с дрон от Иран. Във вторник мачовете са били преустановени поради предупреждение за сигурност. Атаката с дрон е довела до пожар в петролен терминал, разположен на около 10 км от кортовете на турнира.

Тенис турнир с участието на Иван Иванов бе спрян заради атака от Иран

Фуджайра се намира на около 150 километра от Дубай, като Иван Иванов трябваше да започне участието си в турнира срещу ливанеца Бенямин Хасан. Не е ясно обаче дали турнирът ще може да се проведе след форсмажорните обстоятелства. Прекъсването на турнира се случи по време на три мача, като около 13 часа местно време тенисистите трябваше да се евакуират и да напуснат кортовете.

В социалните мрежи се появиха кадри от мача между Хаято Мацуока и Даниил Остапенков, на които се вижда как играчите, съдията и подавачите на топката бързат да напуснат корта. Ето и видео от момента на евакуация:

🚨 Scène impressionnante en Challenger



Le jeu a été suspendu lors du Challenger 50 de Fujairah, aux Émirats. ❌🇦🇪



Les joueurs ont été évacués après une explosion liée à un drone abattu, dont les débris ont provoqué un incendie dans un port pétrolier. 😳pic.twitter.com/wX502ILwSg — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 3, 2026