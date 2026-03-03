Правителството на Гюров:

Иран шпионира ключова американска база в Гърция: Има арестуван

03 март 2026, 16:16 часа
36-годишен грузински гражданин е арестуван по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той е задържан по обвинения в незаконно влизане и престой в страната, докато властите очакват доказателства от гръцката разузнавателна агенция (EYP), за да го задържат по основното обвинение. Очаква се EYP да изпрати на прокурорите информацията, която е събрала за дейностите на мъжа през деня.

Връзката с Иран

Мъжът е задържан на летището и е пристигнал от Германия на 3 февруари, за да отседне до хотел в Суда миналия месец. 

Властите съобщават, че снимки на американския самолетоносач „Джералд Р. Форд“, който наскоро посети базата в Суда преди да отплава за Близкия изток, са били открити в телефона на заподозрения.

Разследват се потенциални връзки с лице в Иран чрез мобилно приложение, съобщи източник от гръцкото разузнаване.

Припомняме, че през юни гръцката полиция арестува друг мъж по подозрение в шпионаж, който също бе отседнал в продължение на дни в хотел близо до военноморската и военновъздушна база в Западен Крит, където мерките за сигурност са засилени, откакто Израел и САЩ започнаха удари срещу Иран в събота.  

Властите разследват дали двата случая са свързани.

Заливът Суда

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
